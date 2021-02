Enrico Dal Buono: giornalista e modello con tre lauree e due romanzi in libreria

Nuovo appuntamento con i Teatri di Sanseverino, ancora in streaming a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. E’ online l’intervista a Enrico Dal Buono, una vera star del contemporaneo. Laureato in Scienze politiche all’Alma Mater di Bologna, laureato in filosofia a Padova e laureato in lingua e letteratura russa alla Ca’ Foscari di Venezia, Enrico Dal Buono è autore di reportage in giro per il mondo e collabora con la Repubblica, Il Corriere della sera, Il Sole 24 Ore, Marie Claire, oltre a essere opinionista di Rolling Stones e altri, nonché direttore responsabile della rivista online The Millennial e indossatore per diverse case di moda o modello per famosi fotografi internazionali.

Enrico Dal Buono



Nell’incontro con il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, Enrico Dal Buono presenta il suo secondo romanzo, “Siete tutti perdonati”, edito da La nave di Teseo, dove si narrano vicende metropolitane di arricchimento e accattonaggio, miseria umana e solidarietà sociale, amore e amicizia, narcisismo e problematicità nei rapporti interpersonali e familiari, il tutto con uno sguardo lucido ma sempre ironico e spiazzante.