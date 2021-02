L’ultimo saluto a Goffredo Cambiucci, un uomo generoso e fedele ai suoi ideali

Goffredo Cambiucci, dirigente del Sindacato pensionati della Cgil di Macerata e della Lega di Matelica, ci ha lasciato dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia. Aveva 69 anni. Lascia il fratello Giorgio, dipendente dell’Assem in pensione. La salma viene trasferita domani pomeriggio (venerdì) dall’ospedale di Macerata, dove è avvenuto il decesso, alla camera mortuaria di San Severino. I funerali, in forma privata, avverranno sabato alle ore 10. Seguirà la tumulazione nel cimitero del Serrone, frazione in cui Goffredo era nato.

Ecco, di seguito, la nota del segretario generale provinciale del Spi-Cgil Macerata, Stefano Tordini, che così lo ricorda.

“Goffredo Cambiucci inizia il suo legame con la Cgil sin dal 1970 a partire dalle sue prime esperienze come delegato sindacale nelle aziende locali del territorio caratterizzandosi per il forte impegno. Goffredo ha avuto un passato di impegno politico e sociale, ha militato per molto tempo nel Pci, ricoprendo incarichi dirigenziali come segretario della sezione locale e componente della direzione provinciale, ne ha poi vissuto le sue

trasformazioni e vicissitudini. Nel 1990 ha anche ricoperto il ruolo di vicesindaco di San Severino.

Dal 2006 entra a far parte della segreteria della Lega Spi-Cgil di Matelica divenendone segretario dal 2008 fino al 2017. Il suo percorso allo Spi e in Cgil si caratterizza fortemente a partire da questa sua nomina, entra a far parte del Comitato direttivo provinciale e regionale Spi e parallelamente allo stesso modo nella Cgil. Ha curato nel tempo molti rapporti con le strutture Spi anche di altre regioni, nelle iniziative di solidarietà nate dalle vicende del terremoto ad oggi, con un fare quotidiano e scambio continuo che lo ha reso famoso e protagonista nel trasmettere e rappresentare il

dramma che ha attanagliato i nostri territori. Il suo impegno si amplia ancora all’interno del volontariato sociale: con l’Auser, sempre nel 2008, da vita al servizio “taxi sociale” a San Severino per il trasporto di persone con oltre 65 anni d’età nei presidi sanitari del territorio comunale, per

il ritiro di ricette o prenotazioni e per collegamenti con le frazioni. Nel febbraio del 2020 viene eletto consigliere del circolo ricreativo pensionati del suo Comune. Il suo impegno e la sua azione sono stati esemplari per tutta la Cgil provinciale e non solo. La Segreteria a nome di tutta l’organizzazione lo ricorda certo per la sua energica personalità e per la sua inesorabile disponibilità: manifestazione, iniziative, presidi e convegni lo hanno sempre visto in prima linea, partecipe e protagonista.

La Segreteria provinciale dello Spi e della Cgil di Macerata, la sua Lega di Matelica, i suoi collaboratori e la Segreteria regionale dello Spi Marche, anche a nome di tutti gli iscritti, salutano Goffredo increduli di dover fare a meno del suo apporto. Un abbraccio speciale alla sua famiglia per cercare di alleviarne il dolore. Ci piace ricordarlo così com’è in questa foto, in uno dei tanti suoi “25 Aprile” a Valdiola, con la bandiera della Cgil in mano, nei luoghi della Resistenza che sempre caratterizzava con il suo animo e la sua presenza”.