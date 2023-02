Dopo la vittoria dei quarti di andata di Coppa Marche (3-2 in casa della Travaglini Ascoli), inizierà per i ragazzi della Sios Novavetro la seconda fase del campionato, dove le prime 4 squadre del girone A e del girone B si sfideranno in un doppio match di andata-ritorno per decidere chi tra le 8 sarà la migliore e, di conseguenza, chi tra le 8 andrà direttamente in serie B.

In ordine di classifica le squadre che prenderanno parte a questa fase sono Sios Novavetro 37, Virtus Fano 33, Trasporti Frezzotti Francesco 31, Aurora Volley Appignano 30, Farmacia Amadio Rsv 30, Terra dei Castelli Volley 26, Volley Game T-Trade 24, Travaglini Pallavolo Ascoli 23.

Oltre alle 3 squadre presenti nello stesso girone dei gialloblu, fanno parte del nuovo girone avversari già noti. La Virtus Fano non ha bisogno di presentazioni, visto che a giugno 2022 fu la squadra protagonista della sconfitta in finale play off della Sios Novavetro e che anche quest’anno vorrà provare il colpaccio della promozione per dare continuità a un progetto giovanile molto proficuo e, come sempre, con loro sarà una battaglia fino all’ultimo punto.

Per la cronaca, Fano ha ceduto poi i diritti della serie B alla società di Potenza Picena.

La squadra Terra dei Castelli Agugliano, invece, è una formazione già incontrata quest’anno negli ottavi di Coppa Marche, dove a vincere la battaglia sono stati proprio i ragazzi guidati da coach Adriano Pasquali. Ma non è stata un’impresa facile.

Il primo appuntamento agonistico è previsto per sabato 4 febbraio alle ore 21 al Palasport Ciarapica, dove a sfidare i nostri ragazzi ci sarà la Volley Game T-trade Group, squadra mai affrontata nel corso di questi due anni.