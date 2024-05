Terza Categoria: il Serralta batte la Robur (2-0) e si avvicina ai play off

Il Serralta vince ancora e si avvicina a grandi passi ai play off. Con i tre punti conquistati, 2-0 alla Robur, i settempedani rafforzano ulteriormente il secondo posto (sono tre le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici) e quando mancano due giornate al termine l’obiettivo sembra davvero vicino. Era una gara da non fallire, quella casalinga contro i maceratesi, e la squadra di Masciani non ha sbagliato nulla: approccio giusto, determinazione, convinzione nei propri mezzi, sicurezza e capacità di gestione delle varie fasi del match. Tutti aspetti che confermano come i gialloblù siano ormai una squadra vera e matura e questo fa ben sperare in vista degli spareggi per il salto di categoria. La sfida alla Robur è stata messa in archivio senza eccessivi problemi, con personalità e bravura, soprattutto nel colpire al momento opportuno (una rete per tempo). Davvero ottima la serata del Serralta come collettivo e singoli. Tutti hanno reso al meglio e alla fine è giunto un successo fondamentale per proseguire la serie positiva e la marcia di testa. Adesso per i gialloblù arriva la trasferta sul campo della Stese, vincitrice del girone, e poi nell’ultimo turno del campionato la partita in casa contro l’Audax Montegranaro che potrebbe sancire il secondo posto.

La cronaca

L’avvio di partita fa capire le intenzioni del Serralta che parte forte e attacca fin dai primissimi istanti. Ad aprire le danze ci pensa Cappellacci con un destro su calcio piazzato che chiama alla parata il portiere ospite. Al 9’ ecco la prima enorme chance per i gialloblù: ottima percussione di Rocci che serve in area Valenti che viene centrato in pieno da un difensore. Intervento scomposto che causa un rigore sacrosanto. Sul dischetto va Vissani. Destro potente che però è impreciso e sorvola al traversa. Al 25’ altro tentativo dei locali con il difensore centrale Angeloni che sugli sviluppi di un corner trova il modo di calciare in acrobazia con palla di poco alta. Lo 0-0 resiste fino al minuto 32 quando il Serralta, con pieno merito, trova il vantaggio. Vissani parte in velocità palla al piede eludendo la guardia di un paio di difensori e poi fa partire un diagonale potente che Cherubini devia con palla che arriva nella zona di Moretti che da distanza ravvicinata spinge in rete. Timida reazione dei maceratesi con una punizione che Palazzetti ferma con sicurezza. Pochi istanti prima dell’intervallo la gara della Robur si complica ancor di più mentre quella del Serralta si mette ancor più in discesa. Il numero Sabbatini, dopo aver preso un giallo, continua nelle proteste fino a beccarsi il cartellino rosso. La ripresa ricalca quello già visto nei primi 45’ ovvero con il Serralta proteso in avanti con l’intento di chiudere i conti. Moretti tenta la doppietta dopo slalom e fendente in diagonale che costringe il portiere a mettere in angolo. Il raddoppio è cosa fatta al 53’. Angolo da destra del neo entrato Bambozzi (al posto di Valenti) e splendido colpo di testa di Lambertucci (ennesimo sigillo del capitano) che anticipa tutti e trafigge Cherubini. Quest’ultimo mantiene invariato il passivo per la Robur con una serie di pregevoli parate. Le più significative sempre su Bambozzi: deviazione in angolo su tiro dalla distanza e tuffo per mettere sul fondo su botta a mezza altezza. Allo scadere ci riprova Moretti con una azione personale, affondo e dribbling, con tiro alto. Nel recupero uno dei rari tentativi ospiti con Formentini, entrato dalla panchina, che calcia da lontano trovando pronto alla parata Palazzetti. Il match in pratica finisce qui e il Serralta può festeggiare in mezzo al campo un risultato “pesante” da playoff.

Roberto Pellegrino

Il tabellino

SERRALTA-ROBUR 2-0

MARCATORI: 32’ Moretti, 53’ Lambertucci

SERRALTA: Palazzetti, Crescenzi, Rapaccioni, Lambertucci (70’ Lacchè), Angeloni, Sparvoli, Cappellacci (76’ Raponi), Rocci, Vissani (82’ Cambriani), Valenti (48’ Bambozzi), Moretti (88’ Magnapane). A disp. Spadoni, Pelagalli, Cruciani, Scarpacci. All. Masciani.

ROBUR MACERATA: Cherubini, Rocchi, Piccirillo, Spernanzoni, Tartari, Pieroni, Staffolani, Cesca, Clementoni, Sabbatini, Pizzichini. A disp. Trillini, Pizzichini Luca, Gesuè, Buongarzone, Formentini, Consoli, Cicarilli, Gigli, Donati. All. Staffolani