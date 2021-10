Settempeda, primo successo: 3-1 col San Biagio Osimo

Dallo sconforto assoluto alla gioia più grande. Si può riassumere così quel che è stata una giornata campale per una Settempeda che sembrava veder tutto nero dopo essere andata sotto di un gol (dopo 4’) e dopo aver dovuto vedersela con la malasorte (due infortunati nel primo quarto d’ora), ma poi tutto è cambiato e al termine di novanta minuti elettrizzanti e tirati i biancorossi hanno ottenuto il massimo e centrato gli obiettivi della vigilia: conquistare la prima vittoria in campionato, fare tre punti importanti e scalare la classifica. Un unico grande applauso va all’intero gruppo di Ruggeri che, pur tra mille difficoltà, è riuscito a tenere duro reagendo con volontà, grinta e orgoglio ad un pomeriggio che sembrava negativo. Alla fine è venuta fuori una prestazione concreta, convincente e a tratti con bel gioco che ha fatto arrivare un successo meritato che potrebbe far svoltare la stagione. La vecchia guardia e i tanti giovani talenti presenti in campo (ad un certo punto ne erano ben sei) hanno costruito una vittoria che sa di impresa e fra questi meritano una menzione particolare Sfrappini, Borioni e Farroni (autori delle tre reti) oltre a Miconi autore di una prova gagliarda e generosa. Prossimo impegno in trasferta sul campo dell’Appignano, seconda forza del girone (sabato 6 novembre ore 14.30).

La cronaca

Al “Soverchia” va in scena per il sesto turno la sfida di bassa classifica tra Settempeda, ultima con due punti, e San Biagio, penultimo con quattro punti. Va da sé che la posta in palio è alta e i punti pesano parecchio, anche se si è ancora alle prime fasi dell’andata. I locali non possono commettere altri passi falsi ed è quasi un obbligo ottenere il primo successo stagionale, mentre gli ospiti puntano al riscatto dopo il recente ko interno. Comun denominatore fra le due compagini la lunga lista di assenti: sette nella Settempeda, sei nel San Biagio. Mister Degano (ex calciatore professionista in serie A e B) sceglie un 4-3-1-2 che verte sulla verve offensiva di Piccini e Mihaylov. Mister Ruggeri, invece, in settimana ha perso altri quattro elementi e deve rimodellare l’undici titolare. Nell’ormai classico 5-3-2 ci sono Palazzetti fra i pali; Latini (al rientro dopo la squalifica e per l’occasione capitano), Mulinari e Campilia al centro della difesa; Del Medico e Botta sugli esterni; Miconi, Farroni e Minnucci a centrocampo; Rocci e Sfrappini in attacco. Match che si scalda subito. Pochi secondi e Del Medico scende sulla destra da dove scodella un pallone morbido che arriva a Minnucci. Colpo di testa da ottima posizione con risposta di Ortenzi poi Rocci non ce la fa a spingere dentro in scivolata. Capovolgimento di fronte e San Biagio in vantaggio. Piccini va giù al limite dell’area, il gioco continua e un passaggio filtrante tocca il corpo del numero 10 steso a terra trasformandosi in un incredibile assist per Mihaylov che si inserisce centralmente approfittando anche della disattenzione dei difensori avversari. Controllo in corsa e diagonale a mezza altezza che batte Palazzetti. 0-1 a dir poco fortuito e rocambolesco. La replica è affidata a Sfrappini che sfugge in velocità sulla sinistra a Socci che lo rincorre fino in area dove c’è un tocco fra i due: Sfrappini fa un passo e cade colpito al piede con l’arbitro che non interviene e lascia correre. Restano dubbi. Al 12’ la Settempeda rischia con un’azione che ricorda quella contro l’Elfa costata il rigore della sconfitta. Palazzetti gioca palla con i piedi cercando verso destra Campilia che non riceve un passaggio comodo tanto da vedersi rubare palla da Gallina che poi calcia dal limite con l’estremo biancorosso pronto alla parata in tuffo. Piove sul bagnato per la formazione di Ruggeri che nel giro di tre minuti perde sia Minnucci che Rocci (dentro Gega e Borioni). La squadra di casa cresce con il passare dei minuti. Ritmi più alti e maggior pressione nella metà campo osimana. Gli ultimi 20’ della frazione sono i migliori dei biancorossi. Sugli sviluppi di un angolo Farroni sprinta a destra e mette un cross che Campilia gira di testa da buona posizione non trovando però lo specchio della porta. Aumenta i giri la Settempeda e al 40’ giunge il meritato pari. Borioni, allargatosi a destra, mette una palla tesa che Sfrappini va ad impattare di prima con il destro andando in anticipo sugli avversari facendo un gran movimento da attaccante di razza. Passano quattro minuti e la Settempeda ribalta tutto. Miconi è bravo e caparbio nel difendere un pallone sulla destra. Il centrocampista mette sotto porta dove Borioni devia al volo con risposta di Ortenzi. La sfera torna in zona Borioni che scarica in porta da pochi passi il 2-1. La ripresa vede un San Biagio deciso e reattivo. Trenta secondi e Mihaylov, dopo una serie di rimpalli, ci prova con il destro mettendo largo. Al 12’ ecco il tris della Settempeda che indirizza il match. Uscita da dietro degli ospiti con palla rasoterra per Manoni che però non si avvede del pressing di Farroni che lo brucia soffiandogli la sfera. Il talento biancorosso parte in avanti sfruttando il varco centrale, entra in area e piazza il piatto destro alla sinistra del portiere. Gran gol e 3-1. Botta psicologica per il San Biagio che fa fatica a reagire, anche se al 28’ c’è un bello scambio tra Gallina e Mihaylov che manda il rasoterra in diagonale troppo largo. Prima di questa azione Campilia ci aveva provato su punizione dalla distanza con destro sopra la barriera e respinto in tuffo da Ortenzi. Nell’ultima parte del secondo tempo, oltre ai tanti cambi, accade ben poco e non si registrano occasioni per il San Biagio che ci prova ma viene sempre fermato dai biancorossi che tengono bene in difesa e chiudono vittoriosi dopo 6’ di recupero.

Il tabellino

SETTEMPEDA-SAN BIAGIO 3-1

MARCATORI: 4’ pt Mihaylov, 40’ pt Sfrappini, 44’ pt Borioni, 12’ st Farroni

SETTEMPEDA: Palazzetti, Del Medico, Botta, Latini, Campilia, Mulinari, Minnucci (12’pt Gega), Miconi (36’ st Pierandrei), Rocci (15’ pt Borioni, 42’ st Sparvoli), Farroni, Sfrappini (35’ st Panicari). A disp. Scattolini, Lullo, Falistocco, Rossi Jacopo. All. Ruggeri

SAN BIAGIO: Ortenzi, Socci (15’st Paci), Spegni (1’ st Durazzi), Manoni, Silvestrini, Paccamicci, Mazzocchini (23’ st Mobili), Mandolini (19’ st Rinaldi), Gallina (42’ st Cerusico), Piccini, Mihaylov. A disp. Spadari, Cesari, Gatto, Recanatini. All. Degano

ARBITRO: Cocci di Ascoli Piceno

NOTE: spettatori 100. Ammoniti: Latini, Miconi, sparvoli, Piccini. Angoli: 5 a 0 per la Settempeda. Recupero: pt 2’, st 6’

RP