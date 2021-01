Dalle Clarisse la messa per bimbi e giovani defunti, però senza fedeli a causa del Covid

Lettera delle Sorelle Clarisse del monastero di Santa Chiara di San Severino.

Carissimi amici, la pandemia che stiamo attraversando non ci permette di incontrarci come ogni anno per la Celebrazione eucaristica in memoria dei vostri figli in cielo. Purtroppo la chiesa del nostro monastero è ancora inagibile e non abbiamo altri luoghi che ci consentano di accogliere, nel rispetto delle norme, le tante persone che di solito partecipano al nostro appuntamento annuale. Non vogliamo però lasciar passare le festività natalizie senza onorare questa nostra tradizione, che è un’occasione preziosa per sperimentare il vero significato del Natale: il mistero di un Dio che si fa vicino, che abita la nostra storia e condivide la nostra sofferenza. Solo in questa vicinanza del Signore – che nell’Eucaristia si fa concreta e tangibile – i nostri cuori trovano pace e speranza, gustando il dono della comunione con Lui e con i nostri cari che vivono in Lui. Ricorderemo, perciò, i vostri figli, fratelli, nipoti nella Celebrazione eucaristica di domenica 10 gennaio 2021, festa del Battesimo del Signore.

Non possiamo invitarvi a partecipare fisicamente, ma ciascuno di voi potrà unirsi con la preghiera, il pensiero e l’affetto a questa messa che faremo celebrare per i vostri figli in cielo. Il nostro appuntamento è rinviato alla prossima estate, durante la novena della Madre Santa Chiara, quando sarà possibile celebrare una messa con tutti voi, all’aperto, in piena sicurezza. Vi auguriamo ogni bene nelle prossime feste natalizie e vi assicuriamo la nostra preghiera per voi, affinché il Signore Gesù che nasce per noi vi doni forza per affrontare le difficoltà e sofferenze, vi ricolmi con la sua pace e consolazione.

Madre Rosella Chiara e Sorelle