Continua il viaggio di Spi Cgil Macerata e Federconsumatori Macerata sulla via di #TiGuidiamoNoi dal mercato tutelato al mercato libero per gas e luce.

Dopo la positiva risposta da parte della cittadinanza dei Comuni già interessati nelle scorse settimane, l’iniziativa farà tappa giovedì 30 novembre anche a San Severino (ore 18, Sala Italia), poi sabato 2 dicembre sarà la volta di Tolentino (ore 10).

La probabile proroga di cui si discuteva a fine ottobre sappiamo oggi che non ci sarà – scrive Spi Cgil -, ormai è ufficiale. I cittadini che sono ancora nel mercato di maggior tutela si troveranno quindi di fronte a una scelta. Pertanto, la tutela di pensioni e stipendi, l’informazione e la formazione di consumatori consapevoli, in un contesto socio economico come quello attuale, non si fermano e proseguono con questi incontri, ai quali è inviata a partecipare tutta la cittadinanza”.