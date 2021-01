“BluGallery” celebra 10 anni di attività con l’arrivo di una nuova Risonanza magnetica

Dieci anni fa veniva inaugurato a San Severino il Centro medico BluGallery, divenuto col tempo un importante punto di riferimento per il territorio nell’ambito della prevenzione e della diagnosi. Questo grazie soprattutto a una serie di rilevanti investimenti e a un miglioramento continuo dei servizi. E’ stata ampliata l’offerta degli ambulatori medici specialistici e la struttura si è donata di apparecchiature all’avanguardia per la diagnostica, a cominciare da una Risonanza magnetica aperta fino alla Tac a 128 strati di ultima generazione. Inoltre, sono stati accorciati i tempi delle liste di attesa. E non finisce qui! Difatti, per celebrare al meglio i suoi primi 10 anni di attività, il BluGallery si è “regalato” una nuova e moderna Risonanza magnetica: è stata già acquistata, è una Siemens ad alto campo (1,5 Tesla) ed entrerà in funzione nei prossimi mesi, andando così ad affiancarsi alla Rm già presente nel Centro. Questa ulteriore strumentazione, però, risulta maggiormente efficace per effettuare alcuni particolari esami, più specifici e mirati, a beneficio degli utenti. Dunque, un altro importante passo in avanti nel campo della diagnostica per immagini.

Intanto, il 2021 si apre con un’altra bella novità. Sarà per il BluGallery l’anno della prevenzione. Da gennaio, infatti, ogni ultima domenica del mese, dalle 8.30 alle 13.30 sarà possibile prenotare gli esami diagnostici ed ecografici a un prezzo speciale (infoline e prenotazioni: 0733 639051). Sono disponibili i seguenti esami eseguiti con tecnologie avanzate dagli specialisti del Centro: mammografia digitale con tomosintesi, ortopantomografia 3D (cone beam), Opt, teleradiografia, telespinografia, densitometria ossea (dexa), radiologia digitale diretta, risonanza magnetica aperta articolare e neuro, Tc scheletrica articolare, Tc total body (encefalo torace e addome).