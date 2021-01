Carabinieri arrestano un 33enne: aveva cocaina da spacciare per 8 mila euro

Ieri sera i Carabinieri di San Severino, nell’ambito di controlli svolti dall’Arma nel periodo tra Natale e Capodanno per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, hanno inferto un duro colpo allo spaccio di cocaina. I militari settempedani, infatti, durante una fulminea attività investigativa, hanno tratto in arresto un 33enne albanese, H.A., da molti anni residente in Italia, operaio, il quale è stato trovato in possesso di 110 grammi di cocaina. Di questi, circa 80 grammi erano purissimi e ancora “in sasso”, mentre la restante parte era già stata divisa in dosi.

Venduta sul mercato, questa cocaina avrebbero fruttato allo spacciatore circa 8 mila euro. L’uomo aveva intenzione di vendere tutta la cocaina ai suoi acquirenti per la notte di San Silvestro.

Nell’ambito di analoghi servizi, i militari di San Severino – nei gironi prima di Natale – hanno denunciato a piede libero un altro giovane settempedano di circa trent’anni, il quale all’interno della propria abitazione aveva una vera e propria serra nella quale stava coltivava una dozzina di piante di marijuana.

Il giovane è stato denunciato – appunto – per produzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le piante sono state sequestrate e verranno fatti gli accertamenti per valutarne il coefficiente del principio attivo.