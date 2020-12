L’Anello della vita dona alla “Lazzarelli” due carrelli per distribuzione farmaci

Dopo aver consegnato materiali monouso, la Fondazione L’Anello della vita Onlus ha provveduto – come preannunciato – a consegnare un altro importante “pacco-dono” alla Casa di riposo. Si tratta di due carrelli porta-medicinali utilissimi in questa fase dell’emergenza sanitaria che la struttura sta affrontando con grande impegno di operatori, istituzioni e cittadini. La solidarietà di molti, infatti, è la dimostrazione di quanto stiano a cuore gli anziani ospiti della “Lazzarelli”, non solo a livello locale.

La Fondazione L’Anello della vita, con il presidente Marco Massei, ha compiuto dunque un altro bel gesto e i due carrelli sono già in uso presso la struttura.