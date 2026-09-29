Domenica 4 ottobre sarà la prima Giornata dei teatri storici delle Marche

Le Marche celebrano il patrimonio dei propri teatri storici con la prima Giornata dei teatri storici, iniziativa presentata in Regione dal presidente della Regione Francesco Acquaroli insieme al sottosegretario alla Presidenza Silvia Luconi, al presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini, e alla dirigente del settore Turismo, Paola Marchegiani. In rappresentanza della città di San Severino e del suo Feronia sono intervenuti l’assessore comunale Vanna Bianconi e il direttore artistico del Teatro, Francesco Rapaccioni.

La manifestazione coinvolge la rete dei 62 teatri storici marchigiani, con aperture straordinarie, visite guidate, percorsi esperienziali, eventi e attività pensate per avvicinare il pubblico alla storia e all’identità culturale dei territori.

Promossa dalla Regione Marche in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, Consorzio Marche Spettacolo, Amat e Forma, la giornata punta a rafforzare il collegamento tra i teatri e a trasformarli in una proposta culturale e turistica integrata.

«Quello dei teatri storici è un patrimonio straordinario che caratterizza le Marche», ha sottolineato il presidente Acquaroli, evidenziando anche il recente riconoscimento Unesco ottenuto a Busan dopo cinque anni di lavoro. L’obiettivo indicato dalla Regione è ampliare la promozione del circuito, coinvolgendo anche scuole e nuove generazioni.

Per Silvia Luconi, i teatri devono tornare «al centro della vita delle comunità»: gli otto teatri riconosciuti dall’Unesco rappresentano un traguardo importante, ma rientrano in un progetto più ampio dedicato all’intero patrimonio regionale. La Regione punta quindi sulla riqualificazione e sulla valorizzazione dei teatri come porte d’accesso alla scoperta di borghi, città, paesaggi ed eccellenze marchigiane.

La rete si inserisce in una caratteristica peculiare del territorio: le Marche custodiscono infatti una delle più significative concentrazioni di teatri storici d’Italia. Realizzati soprattutto tra il XVII e il XIX secolo, molti di questi edifici seguono il modello del teatro condominiale, nato grazie all’acquisto dei palchi da parte delle famiglie locali.

A sostenere la promozione coordinata dell’iniziativa sarà anche il portale teatricondominiali.it, destinato a raccogliere gli appuntamenti organizzati dai Comuni e a offrire una vetrina unica per spettacoli, musica, cultura, visite ed eventi.

Al Feronia la Giornata sarà celebrata con il primo appuntamento della rassegna “Appassionata”.

“La prima Giornata dei teatri storici rappresenta un’occasione straordinaria per riaffermare il legame profondo tra la nostra comunità e il Feronia – dichiara l’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi –. Siamo orgogliosi di aprire le porte del nostro splendido teatro in concomitanza con questa celebrazione regionale e in un momento così esaltante per la rete dei teatri marchigiani, suggellata dal riconoscimento mondiale dell’Unesco. Festeggiamo questa ricorrenza inaugurando la nuova stagione teatrale con un evento musicale di grande fascino, offrendo al pubblico non solo uno spettacolo d’eccezione ma la possibilità di vivere e riscoprire un luogo che è il cuore pulsante della nostra storia e della nostra vita sociale”.

Per celebrare al meglio questa prima edizione il Feronia ospita, dunque, a partire dalle ore 17.30, l’atteso concerto “Cantanapoli”, scelto anche come data inaugurale della nuova e ricca stagione teatrale 2026-2027. Un viaggio emozionante tra le più belle melodie della tradizione partenopea in grado che sicuramente incanterà il pubblico.

A presentare le linee guida della nuova programmazione è il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni: “La nostra nuova stagione di prosa, dal titolo emblematico “TrasformAzioni”, nasce dalla volontà di offrire al pubblico spettacoli di altissimo spessore in grado di interpretare i mutamenti, le sfide e le evoluzioni della società contemporanea attraverso la lente universale del palcoscenico – sottolinea Rapaccioni –. È un cartellone pensato per stupire, riflettere ed emozionare, che valorizza appieno il nostro magnifico teatro Feronia confermandolo come presidio culturale d’eccellenza, oggi ancor più centrale grazie alla straordinaria consacrazione della rete dei teatri storici marchigiani”.

Tra i protagonisti della stagione ci saranno Ambra Angiolini, Beatrice Cazzaro, Federica Luna Vincenti, Alessio Vassallo, Lucia Poli, Giorgio Lupano, Laura Morante, Ettore Bassi, Galatea Ranzi, Davide Ena, Ferdinando Bruni e Daniele Fedeli.