Festa a sorpresa per i 100 anni di suor Agnese, l’anima allegra del “Bambin Gesù”

Cinque anni fa era salita agli onori della cronaca nazionale per un video – divenuto “virale” – che la riprendeva mentre, all’età di 95 anni, andava beatamente in altalena come una fanciulla. Ora torna alla ribalta per una festa a sorpresa che le consorelle e gli amici di una vita le hanno voluto fare per festeggiare insieme il compleanno dei 100 anni! La festeggiata è per suor Agnese, l’anima allegra della comunità delle Suore Convittrici del Bambin Gesù, nota per il suo sorriso contagioso e la sua battuta sempre pronta.

E’ stata una festa piena di sorprese, di musica, di affetto, proprio come suor Agnese merita. Si è svolta al Casolare dei segreti, dove sono passati a salutarla anche il sindaco di Treia, Franco Capponi, e padre Luciano Genga.

A fine serata, con grande sorpresa di tutti i presenti, suor Agnese ha letto i ringraziamenti… senza gli occhiali, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria forza e vitalità.