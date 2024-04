1° Maggio, Festa dei lavoratori: a Cesolo la cerimonia con benedizione dei trattori

Mercoledì 1 maggio San Severino celebra la Festa del lavoro con un’iniziativa organizzata dall’associazione Pro Cesolo, presieduta da Mattia Ferrara, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il programma prevede il ritrovo dei mezzi agricoli in località Bivio Colmone, alle ore 10. Da qui i mezzi sfileranno in corteo fino al piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta dove, alle ore 11, verrà celebrata una messa al termine della quale si assisterà alla deposizione di una corona d’alloro al monumento in ricordo di tutti i caduti sul lavoro. Interverranno per il saluto ufficiale le autorità cittadine, rappresentate dal sindaco Rosa Piermattei.

In programma anche la benedizione delle croci di canna e dei trattori. La cittadinanza è invitata a partecipare.