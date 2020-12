Confartigianato plaude al Comune per sostegno all’iniziativa “Acquistiamo locale”

Il Moto Club Settempedano e il mondo del motociclismo sportivo plaudono all’Amministrazione comunale per i lavori di sistemazione della strada che porta alla pista di motocross “San Pacifico”. La via di accesso all’impianto, peraltro, è un tratto importante dell’anello di collegamento fra la zona del Sassuglio e il santuario di San Pacifico, la cui storia religiosa ha una forte eco anche a livello nazionale.

A questo plauso si associa il presidente di Confartigianato Macerata-Fermo-Ascoli, Renzo Leonori, il quale è pure dirigente dello stesso Moto Club.

E lo fa per ringraziare il sindaco Rosa Piermattei e la sua Amministrazione comunale per il modo in cui, nonostante le difficoltà del momento, sono riusciti a dare un’immagine di festa e a creare un clima natalizio in città, grazie alle belle luminarie che riscaldano magicamente le vie e la Piazza del Popolo di San Severino. Questo, come noto, si è reso possibile attraverso un impegno economico straordinario deliberato dalla Giunta per non far pesare economicamente sui commercianti il costo dei tradizionali addobbi di Natale.

“L’Amministrazione, inoltre, ha provveduto ad accompagnare l’accensione delle luminarie con un un appello ad aderire all’iniziativa della Confartigianato – sottolinea Renzo Leonori – ‘Abbiamo un cuore, acquistiamo locale’. Si tratta di una promozione dei prodotti del territorio affinché tutti i cittadini facciano acquisti a livello locale con l’obiettivo di aiutare le imprese e la nostra economia a ripartire dopo terremoto e lockdown. E’ un’iniziativa lanciata in tutta la regione Marche. Grazie, dunque, al sindaco Piermattei e alla sua Amministrazione per averla sposata”.