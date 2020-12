“La sinistra italiana dal Pci a oggi”: intervista online a Claudio Petruccioli

Ultimo appuntamento della settimana per i Teatri di Sanseverino che in streaming, per la rassegna “Incontri con l’autore”, dialogano con Claudio Petruccioli per parlare del suo “Rendi-conto. La sinistra italiana dal Pci a oggi”, edito da La Nave di Teseo.

Ex presidente della Rai e dirigente di partito, parlamentare in più legislature, Petruccioli racconta al direttore artistico, Francesco Rapaccioni, gli anni delle grandi trasformazioni della sinistra italiana, con inediti retroscena di comizi infuocati nelle Marche alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso. L’intervista completa è disponibile all’indirizzo https://drive.google.com/file/d/1j4Ir1BJrjBA-FZj_Wfvo-iIMcTV2yCjs/view?usp=drivesdk o sulle pagine Facebook del Comune di San Severino, dei Teatri di Sanseverino e del Settempedano.

Nel febbraio del 1991 nasceva, a Rimini, il Partito democratico della sinistra, mettendo fine alla storia del Pci, una delle grandi forze politiche della vita italiana del ventesimo secolo, ma la svolta era iniziata due anni prima con la caduta del muro di Berlino. La fatica di cercare e di costruire una sinistra nuova cominciava appena, e ancora oggi non può dirsi conclusa. Il duello tra Occhetto e D’Alema, l’inconciliabilità con Craxi, l’esplosione di Tangentopoli, l’uscita dal governo Ciampi – dopo sole 10 ore – dei ministri Pds, la prudenza di Veltroni, i machiavellismi di Cossiga, la linearità di Fassino… E intorno a questi avvenimenti, più o meno significativi, prendono corpo la passione, il subbuglio, le speranze di milioni di persone. Un rendiconto, un resoconto. A volte, una resa dei conti piuttosto amara. Claudio Petruccioli a Botteghe Oscure ha vissuto da protagonista un momento cruciale della sinistra nel nostro Paese e di quel momento racconta i momenti di entusiasmo e le estenuanti trattative, le decisioni storiche, le miserie e gli splendori.

In questo saggio, pubblicato per la prima volta nel 2001 e diventato un libro di culto, Petruccioli adotta una prospettiva nuova, in cui i fatti di allora dialogano con l’attualità più estrema. E mentre la storia della sinistra italiana, nelle sue divisioni e nelle sue lotte, si rivela imprevedibile e problematica nella sua continuità, questo libro solleva domande cui è necessario, oggi più che mai, dare una risposta.