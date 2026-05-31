La visita al nuovo Istituto tecnico tecnologico “Divini” degli ex allievi di Elettrotecnica

Gli ex allievi della classe quinta di Elettrotecnica del “Divini”, anno 1978-79, hanno mantenuto tra loro nei decenni un forte legame, nonostante le diverse scelte di vita, tanto da ritrovarsi spesso per rinverdire ricordi studenteschi e figure di insegnanti come Franceschi, Angelici, Bartolacci…

Io sono comparsa nella loro vita scolastica solo nell’ultimo anno, ma mi hanno comunque sempre voluta nei loro incontri di classe.

Quest’anno l’appuntamento è stato ancora più emozionante perché da ex allievi, che avevano vissuto e conosciuto un edificio pre-terremoto, hanno potuto visitare la nuova struttura all’avanguardia nei suoi standard di sicurezza, luminosa, accogliente, dove il fuori prorompe dentro attraverso le ampie vetrate con squarci panoramici.

Una struttura che li ha lasciati felicemente colpiti.

Ad accoglierli il dirigente Sandro Luciani, mentre i docenti Francesco Cicconi e Filippo Peda – da buoni Ciceroni – hanno illustrato le novità dei piani di studio e delle attrezzature: uno scambio tra ricordi ed esperienze didattico-laboratoriali fra ieri ed oggi che ha reso tangibile le trasformazioni tecnologiche avvenute nel mondo produttivo con cui il “Divini” quotidianamente dialoga.

Donatella Generoso, invece, ha accontentato i ritornati giovani – adulti accompagnandoli nel settore palestre e spogliatoi, ultima chicca della nuova struttura.

Il mio grazie a questi uomini, a cui mi lega un profondo affetto per l’intenso anno vissuto con loro all’inizio del mio percorso di docente e che sono lì, in me, come in un fermo immagine, tutti giovani diciottenni sorridenti.

Un grazie riconoscente anche a nome degli ex allievi alla dirigenza ed ai docenti di oggi che con la loro accoglienza ci hanno fatti sentire ancora parte della famiglia del “Divini”.

Donella Bellabarba