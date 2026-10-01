Cammino dei Forti e bellezze del territorio su “Corriere.it”

Le meraviglie paesaggistiche, storiche e culturali del territorio settempedano tornano a conquistare le pagine nazionali. Il prestigioso portale del Corriere della Sera www.corriere.it, all’interno della sezione dedicata alle “Buone Notizie”, ha acceso i riflettori sul fascino autentico dell’entroterra marchigiano celebrando il Cammino dei Forti, il magnifico itinerario escursionistico che si snoda per 120 chilometri in un percorso ad anello tra boschi, fortezze e panorami mozzafiato, ideale per vivere la magia del foliage e della stagione autunnale.

Un articolo di grande rilievo che valorizza l’offerta turistica e culturale settempedana, ponendo l’accento sulla straordinaria capacità del territorio di unire il turismo lento, il trekking e la scoperta della natura incontaminata con la ricchezza di un patrimonio storico-artistico d’eccellenza.

Tra le tappe imperdibili citate nel racconto dedicato alla bellezza locale da Luca Bergamin spiccano, infatti, simboli identitari della città come il teatro Feronia e il Museo dell’arte recuperata, scrigno di memoria e di opere salvate dal terremoto.

Un riconoscimento importante che premia l’impegno costante nella promozione del turismo sostenibile e nella valorizzazione dei cammini religiosi e naturalistici, confermando San Severino come meta di primissimo piano per quanti scelgono di viaggiare alla scoperta delle bellezze più autentiche e profonde dell’Appennino e delle Marche.

“È davvero incantevole il paesaggio di inizio autunno nel quale è ambientato il Cammino dei Forti”, si legge su Corriere.it. Ad impreziosire il racconto una bella immagine del foliage nella secolare faggeta all’interno della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito.