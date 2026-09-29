Cresce l’attesa per Lube-Cisterna: giovedì e venerdì sera biglietteria aperta al palas

San Severino si conferma ancora una volta capitale della grande pallavolo di Superlega. Domenica 4 ottobre, alle ore 17.30, il palasport settempedano ospita un appuntamento ormai imperdibile e consolidato per gli appassionati di volley: il prestigioso test match amichevole tra la Cucine Lube Civitanova e, in questo caso, la Cisterna Volley: un’amichevole di lusso che fa seguito agli analoghi incontri preseason disputati al palas “Ciarapica” fra i cucinieri e Modena nel 2024 e nel 2025.

L’evento, promosso con il supporto e la passione della realtà locale del San Severino Volley e patrocinato dal Comune, rappresenta un’occasione straordinaria per ammirare da vicino i campioni del massimo campionato italiano a pochi giorni dall’avvio della nuova stagione.

Il match del PalaCiarapica vedrà il rientro e la grande attesa per i numerosi “nazionali” reduci dagli impegni internazionali, pronti a mettersi a disposizione dei tecnici. Tra le file della Lube scenderanno in campo gli atleti reduci dalle competizioni continentali, tra cui lo schiacciatore Eric Loeppky e il centrale Jackson Howe, i cucinieri usciti di scena agli ottavi di finale degli Europei — il centrale Antonin Klimes, lo schiacciatore Miran Kujundzic, lo schiacciatore Alex Nikolov, il palleggiatore Simeon Nikolov e l’opposto Maksym Tonkonoh — insieme ai due azzurri che hanno sfiorato l’approdo alle semifinali degli Europei, ovvero il capitano biancorosso Fabio Balaso e Mattia Bottolo.

Il prezzo del biglietto d’ingresso è fissato a 10 euro. Vista la grande affluenza di pubblico attesa per l’evento, si consiglia di prenotare i posti online.

Per informazioni e prenotazioni online: è possibile scrivere all’indirizzo email stampa@sanseverinovolley.it.

Acquisto e ritiro biglietti: la biglietteria del palasport “Albino Ciarapica” sarà aperta per l’acquisto e il ritiro dei tagliandi giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, dalle ore 18.30 alle ore 21.