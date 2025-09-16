Bando di concorso per operatore esperto amministrativo riservato a categorie protette

Il Comune di San Severino ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operatore esperto amministrativo applicato. L’assunzione è riservata esclusivamente alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della Legge 68/99 e successive modifiche.

Il concorso, gestito dall’Unione montana per conto del Comune, prevede la selezione per soli esami. La figura professionale sarà assegnata all’Area amministrativa del Comune.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma inPA, a partire dalle ore 00.01 del 15 settembre 2025 fino alle ore 23.59 del 30 ottobre 2025. L’accesso al portale richiede l’identificazione tramite Spid, Cie o Cns. La domanda, che non deve essere sottoscritta, è valida solo se l’invio viene completato entro la data di scadenza.

Per partecipare, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali, specifici requisiti che includono l’appartenenza a una categoria protetta, lo stato di disoccupazione e l’iscrizione all’apposito elenco del collocamento mirato. È richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una qualifica professionale specifica, o un diploma di scuola superiore.

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta teorico/pratica e una prova orale. La prova orale includerà anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse.

Per consultare il bando completo e ottenere tutte le informazioni dettagliate si può visitare il sito web dell’Unione montana www.umpotenzaesino.it o ci si può collegare direttamente al link https://www.umpotenzaesino.it/concorsi-cms/unione-montana-p-c-comune-di-san-severino-marche-bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-un-operatore-esperto-amministrativo-applicato/?a=bandi-di-concorso.