Aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte dell’Intagliata

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo ponte dell’Intagliata, lungo la 361 “Septempedana”. L’intervento punta a superare una delle principali criticità della viabilità cittadina e a migliorare la sicurezza lungo un collegamento strategico tra Marche e Umbria.

L’opera è finanziata nell’ambito degli interventi per il recupero socio-economico delle aree colpite dal sisma previsti dall’ordinanza commissariale 137 del 2023.

«Con l’apertura del cantiere si entra nella fase operativa di un’opera attesa da anni, frutto della intensa collaborazione tra enti – conferma il commissario straordinario Guido Castelli -. Comune, Struttura commissariale, Usr e Regione hanno agito in sinergia per garantire il completamento dell’intervento e la piena copertura delle risorse necessarie. L’obiettivo è eliminare una criticità storica della viabilità, migliorare l’accessibilità all’area urbana e all’ospedale e rafforzare i collegamenti strategici tra la vallata del Potenza e le aree interne colpite dal terremoto».

«L’avvio di questo cantiere rappresenta un momento storico e di straordinaria importanza per la nostra città e per tutto il territorio – dichiara il sindaco Rosa Piermattei -. Finalmente diamo il via a un’opera attesa da anni, fondamentale per cancellare una volta per tutte una criticità viaria che penalizzava la circolazione, la sicurezza dei nostri concittadini e l’accesso ai servizi essenziali, a partire dall’ospedale. Voglio ringraziare vivamente il commissario straordinario Guido Castelli, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e gli uffici regionali e comunali per la straordinaria sinergia istituzionale che ci ha permesso di unire gli sforzi, raddoppiare gli obiettivi e sbloccare le risorse necessarie».

Il nuovo collegamento permetterà di superare l’attuale strozzatura, trasferendo il traffico su una struttura progettata per accogliere entrambe le corsie di marcia e garantire maggiori standard di sicurezza.

Il progetto è stato inoltre ampliato rispetto all’impostazione iniziale: i due stralci previsti sono stati unificati in un unico intervento, con un attraversamento già dimensionato per entrambe le direzioni di marcia e il completo trasferimento della viabilità sul nuovo tracciato.

Il quadro economico è stato adeguato a 1,9 milioni di euro, con 1,25 milioni finanziati dalla Struttura commissariale e 650 mila euro stanziati dalla Regione Marche attraverso la legge di assestamento di bilancio 2025.

L’intervento comprende una nuova bretella stradale, il nuovo ponte sul fosso dell’Intagliata, il collegamento con la rotatoria esistente e una nuova rampa di accesso dal centro abitato.