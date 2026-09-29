Sicurezza sul lavoro e prevenzione: dibattito al Feronia condotto dal giornalista Alessio Zucchini

Unire i linguaggi dell’arte, del teatro, del fumetto e della testimonianza diretta per parlare alla cittadinanza e alle giovani generazioni di un tema fondamentale e drammaticamente attuale: la sicurezza nei luoghi di lavoro. È con questo spirito che il palcoscenico del Feronia ospita un grande appuntamento in due giornate con l’incontro-evento dal titolo “La prevenzione a teatro. La narrazione di un infortunio tra numeri, memoria, fumetti e finzione”.

L’iniziativa è promossa dall’Ast Macerata (Unità operativa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) con il patrocinio del Comune.

L’obiettivo dell’evento è richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli infortuni: un fenomeno che in Italia registra ogni anno oltre 500mila denunce e più di mille vittime. Poiché la scuola rappresenta il luogo ideale per coltivare una solida cultura della sicurezza e formare i lavoratori di domani, l’appuntamento punta a sensibilizzare i ragazzi attraverso un format innovativo e multidisciplinare.

L’iniziativa si articolerà in due momenti distinti.

Il pomeriggio di venerdì 2 ottobre, dalle ore 16 alle ore 18.30, l’incontro sarà aperto alla cittadinanza per estendere la riflessione e la sensibilizzazione all’intero territorio.

La mattina di sabato 3 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, invece l’incontro sarà riservato agli studenti delle scuole superiori di San Severino.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Rosa Piermattei, dell’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, del direttore generale dell’Ast di Macerata, Alessandro Marini, sono previsti gli interventi di diversi relatori.

A condurre gli incontri sarà un volto noto del giornalismo televisivo, Alessio Zucchini, che guiderà il pubblico attraverso le testimonianze di Pasquale Sgrò, scrittore e autore dei libri che hanno ispirato la nota fiction “L’Altro ispettore”, Michele Lepore, già docente di Diritto del lavoro all’Università “La Sapienza” di Roma e consulente istituzionale; Lucia Isolani, direttrice della Uoc Psal dell’Ast Macerata, che porterà l’esperienza sul campo e il punto di vista delle istituzioni preposte ai controlli e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro; Riccardo Pieruccini, della Manga School di Lucca, che offrirà una chiave di lettura originale legata al linguaggio visivo e dei fumetti; e di Gabriele Salvitti, che porterà una toccante e forte testimonianza diretta di cosa significhi subire un infortunio sul lavoro.