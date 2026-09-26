Futuro Nazionale mette radici: bacheca sotto i portici e domenica gazebo in piazza

Domenica scorsa “Futuro Nazionale” è stato presente con un gazebo davanti al teatro Feronia: “Un’occasione per incontrare cittadini e interessati cui abbiamo illustrato le nostre proposte e attività”, spiega Fabio Verbenesi, coordinatore locale del movimento, affiancato in piazza dal responsabile provinciale Pierpaolo Turchi.

L’appuntamento sarà replicato domenica 27 settembre, a partire dalle 10.30, sempre in Piazza del Popolo, come annunciato nel materiale diffuso dal movimento.

La presenza di “Futuro Nazionale” in città non si limiterà però agli appuntamenti domenicali. Il movimento, infatti, ha ora anche una bacheca informativa sotto i portici del palazzo municipale, pensata come strumento permanente per comunicare iniziative e contenuti alla cittadinanza.

Dunque, “Futuro Nazionale” mette radici anche a San Severino cercando di diventare un punto di riferimento stabile per il confronto sul territorio.