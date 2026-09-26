Gita sociale del Circolo Acli a Montemonaco per la “Raccolta delle castagne”

Il Circolo ricreativo settempedano Acli, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza per sabato 17 ottobre una gita sociale a Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, in occasione della tradizionale “Raccolta delle castagne”.

La giornata prenderà il via alle 7.45, con la partenza dal piazzale della stazione. Alle 9 è previsto l’arrivo a Montemonaco, con una breve sosta al ristorante Piccolo Ranch, prima di proseguire verso il castagneto.

Il programma prevede quindi il pranzo al ristorante alle 12.30. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, i partecipanti avranno tempo libero per visitare il paese e dedicarsi a qualche acquisto. La partenza per il rientro a San Severino è fissata alle 17.

La partecipazione è aperta sia ai soci del Circolo sia ai non soci. La quota è di 55 euro per i soci e 65 euro per i non soci.

Per le prenotazioni, il Circolo indica come riferimento la propria segreteria nel mese di ottobre: martedì 6, giovedì 8 e sabato 10 ottobre, dalle 15 alle 17, con il versamento di un acconto di 30 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 349 6857608.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – vuole offrire ai partecipanti una giornata di socialità e convivialità all’insegna dell’autunno e delle tradizioni del territorio”.