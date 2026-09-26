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Gita sociale del Circolo Acli: destinazione Montemonaco per la “Raccolta delle castagne”
Gita sociale del Circolo Acli: destinazione Montemonaco per la “Raccolta delle castagne”

Gita sociale del Circolo Acli a Montemonaco per la “Raccolta delle castagne”

in Consigliati 26 Settembre 2026 559 Visite

Il Circolo ricreativo settempedano Acli, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza per sabato 17 ottobre una gita sociale a Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, in occasione della tradizionale “Raccolta delle castagne”.

La giornata prenderà il via alle 7.45, con la partenza dal piazzale della stazione. Alle 9 è previsto l’arrivo a Montemonaco, con una breve sosta al ristorante Piccolo Ranch, prima di proseguire verso il castagneto.

Il programma prevede quindi il pranzo al ristorante alle 12.30. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, i partecipanti avranno tempo libero per visitare il paese e dedicarsi a qualche acquisto. La partenza per il rientro a San Severino è fissata alle 17.

La partecipazione è aperta sia ai soci del Circolo sia ai non soci. La quota è di 55 euro per i soci e 65 euro per i non soci.

Per le prenotazioni, il Circolo indica come riferimento la propria segreteria nel mese di ottobre: martedì 6, giovedì 8 e sabato 10 ottobre, dalle 15 alle 17, con il versamento di un acconto di 30 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 349 6857608.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – vuole offrire ai partecipanti una giornata di socialità e convivialità all’insegna dell’autunno e delle tradizioni del territorio”.

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