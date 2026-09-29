Gruppo settempedano alla Giornata regionale del volontariato di Protezione civile

Una delegazione del Gruppo comunale di Protezione civile ha preso parte alla grande Giornata del volontariato di Protezione civile delle Marche che si è svolta a Macerata richiamando oltre un migliaio di volontari provenienti da tutto il territorio regionale.

A guidare il gruppo è stato il coordinatore Dino Marinelli che ha preso parte, insieme agli altri volontari, all’importante momento di festa, condivisione e riconoscimento istituzionale dedicato a chi ogni giorno mette tempo, competenze ed energie al servizio della comunità, soprattutto nei momenti di emergenza.

L’evento di Macerata ha rappresentato una bella occasione di incontro per l’intero sistema regionale, offrendo l’opportunità di celebrare lo straordinario impegno dei circa 14 mila volontari attivi nelle Marche. La manifestazione ha assunto un significato ancora più profondo e simbolico, giungendo a dieci anni dagli eventi sismici del 2016, una delle pagine più difficili e complesse che ha visto il volontariato di Protezione civile in prima linea, senza sosta, a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.

La presenza del Gruppo comunale di San Severino testimonia ancora una volta la vivacità, la costante preparazione e la profonda dedizione che da sempre contraddistinguono i volontari settempedani, pronti a intervenire con tempestività e professionalità ogni volta che il territorio e i cittadini ne hanno bisogno.