801 anni sulle orme di Francesco d’Assisi: celebrato l’anniversario delle Clarisse

Il convento dei Cappuccini ha ospitato domenica la celebrazione eucaristica nell’anniversario degli “801 anni sulle orme di Francesco” delle Sorelle Clarisse di Santa Chiara. Ha presieduto padre Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei frati minori cappuccini delle Marche, il quale ha ringraziato le Clarisse, che hanno animato la cerimonia, sottolineando che di fatto “sono tornate a casa loro perché questo convento è stato la loro prima dimora”.

Un documento, datato 16 giugno 1223, a firma del vescovo di Camerino, monsignor Attone, concesse infatti licenza alle suore di avere come visitatori e correttori i frati scelti da Francesco di Assisi. È un documento molto importante che segna la presenza francescana femminile nella nostra regione, partita proprio da San Severino. Una storia di ben otto secoli che lo scorso anno le suore di Santa Chiara hanno festeggiato in maniera importante con una serie di iniziative per ricordare anche il passaggio – in almeno tre occasioni – di Francesco d’Assisi in città.

Alla celebrazione ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi.