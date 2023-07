Per un Napier (Olimpia Milano) ed un Teodosic (Virtus Bologna) che se ne vanno (entrambi alla Stella rossa Belgrado), un Sorci che arriva a… San Severino. Si chiude con il botto il mercato in entrata della Rhütten: un pezzo da novanta, quello “catturato” dalla dirigenza settempedana, che può finalmente ufficializzare il colpo che da giorni era nell’aria: l’ingaggio di Alessio Sorci, un autentico top player per la categoria.

«Sorci, guardia, classe 1986 da 188 cm – analizza Guido Grillo, diesse biancorosso – è stato per tanti anni il capitano della Vigor Matelica, la squadra della sua città. Ha quasi sempre vestito quella maglia, eccezion fatta per la stagione 2016-17 vissuta con la canotta di Tolentino. È un giocatore di assoluto valore, quasi sempre in doppia cifra nelle sue stagioni. Nell’ultima in C Gold, prima di passare al Basket Gualdo, ha chiuso a quasi 10 punti di media ed in generale con Matelica in carriera vanta una media di 12,5 punti a partita. Un brutto infortunio al ginocchio lo ha costretto a fermarsi nel 2020, quando militava del Basket Gualdo».

Poi, contattato dalla dirigenza settempedana, ha abbracciato da subito l’idea di rimettersi in gioco e di far crescere un gruppo che per la prossima stagione sarà ancora più giovane ma non per questo meno competitivo.

«Alessio – sottolinea Grillo – oltre alle innegabili qualità tecniche, grazie alla sua spiccata personalità, alla classe cristallina ed alla grinta da vendere sarà sicuramente un valore aggiunto nell’obiettivo di confermare e, magari, migliorare i risultati ottenuti nelle ultime stagioni. A mercato chiuso – aggiunge Grillo – la società ci tiene a ringraziare in primis i ragazzi che per la prossima stagione non faranno parte della rosa: Mario Fucili approdato in serie C Unica al Basket Tolentino, Simone Massaccesi che, dopo sette splendidi anni trascorsi a San Severino, ha deciso, a malincuore, di riavvicinarsi a casa, Francesco Uncini e Nadhir Gharbi, costretti per impegni universitari a lasciare in secondo piano il basket, in attesa di sapere se Riccardo Della Rocca, fresco dottore in Economia e Commercio, riuscirà a conciliare gli impegni universitari e la pallacanestro (sembra che ci siano buone probabilità, ndr). Grazie a tutti nella certezza che sarà solo un arrivederci. Il secondo ringraziamento va allo staff tecnico confermato in blocco. Coach Alberto Sparapassi sarà anche per la prossima stagione alla guida della prima squadra, coadiuvato da Thomas Roccetti e Roberto Tortolini per l’aspetto tecnico e Alessandro Fabrini per la parte atletica. Grazie – prosegue il diesse biancorosso – ai nuovi arrivati, tutti giovanissimi: Riccardo Tiranti, classe 2004, e Giacomo Bibini, 2003, dal Basket Tolentino e Leonardo Fianchini, classe 2004, dalla Vigor Matelica. Graditissimo anche il ritorno a casa di Giacomo Vignati, ragazzo cresciuto cestisticamente a San Severino col mitico gruppo dei classe 1993/94 che tante soddisfazione hanno dato alla società a livello giovanile. L’ultimo ringraziamento, ma forse il più importante – sottolinea Grillo -, va ai ragazzi che hanno deciso di rimanere nel gruppo: il capitano Andrea Cruciani, Giorgio Severini, Nicolò Grillo, Ruggero Ortenzi, Alessandro Potenza, i giovanissimi Lorenzo Cantani e Riccardo Pettinari e i matelicesi Omar Magnatti e Mattia Strappaveccia». In attesa di conoscere le date di inizio campionato e, di conseguenza, quella di inizio della preparazione atletica, la novità per la prossima stagione è relativa al giorno delle partite casalinghe: non si giocheranno più il sabato pomeriggio alle 18, bensì il venerdì alle 21.45, sempre al palasport Albino Ciarapica.

Luca Muscolini