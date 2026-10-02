Domenica 4 ottobre c’è “La caccia ai tesori arancioni” promossa dal Touring Club

Unire il fascino della storia locale al divertimento di un gioco di squadra. Domenica 4 ottobre, San Severino ospita “La caccia ai tesori arancioni”, una manifestazione nazionale ideata dal Touring Club Italiano, con lo scopo di celebrare le eccellenze dell’entroterra certificate con la Bandiera Arancione.

L’evento si svolge in contemporanea in oltre cento località dell’Italia e tra queste la tappa settempedana promette un programma ricco di sorprese.

Il sipario si alzerà alle ore 10 con un percorso dalla durata di circa due ore. Pensato per i partecipanti di tutte le età: dalle famiglie con bambini ai gruppi di amici, fino agli esploratori solitari e tanti altri ancora. La caccia invita a formare delle squadre composte da un massimo di sei persone. In

primo luogo, ogni partecipante deve compilare il form d’iscrizione online (eccetto i bambini fino all’età di sei anni che possono partecipare senza essere conteggiati); poi il compito di ogni persona che sceglie di aderire all’iniziativa è quello di impegnarsi con creatività e fantasia per dare alla propria squadra un nome originale, diverso dai soliti.

Il punto di partenza della giornata sarà l’ufficio della Pro loco in Piazza del Popolo, dove i gruppi potranno ritirare gli indizi, dando ufficialmente il via alle ricerche. Il cammino si snoderà tra i monumenti e gli scorci più belli di San Severino, includendo anche un caratteristico tratto in salita per scoprire i segreti della città antica. Oltre agli enigmi storici, il programma riserva alcune tappe speciali dedicate alla figura di San Francesco d’Assisi, come la visita alla Chiesa di San Salvatore in Colpersito.

Non mancherà un momento di ristoro: infatti lungo il tragitto è prevista una piccola merenda presso il Monastero di Santa Chiara.

Per tutti coloro che riusciranno a portare a termine il percorso entro il tempo limite è previsto un premio. Ogni squadra riceverà infatti un dono esclusivo targato Touring Club, che include una sacca zaino e il passaporto ufficiale dell’evento, pronto per essere timbrato come prezioso souvenir di viaggio.

Maria Cicconi