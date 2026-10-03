La Lube al gran completo gioca l’amichevole con Cisterna al palas “Ciarapica”

Una Cucine Lube Civitanova al gran completo dopo il rientro dei nove nazionali si appresta a disputare la prima amichevole ufficiale dell’intero precampionato. L’appuntamento è al PalaCiarapica di San Severino per la sfida contro un team di SuperLega, Cisterna Volley. Il match è in programma domenica 4 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 17.30. L’asticella si alza dopo cinque allenamenti congiunti con Club di Serie A2. L’evento, organizzato da San Severino Volley con il patrocinio dall’amministrazione comunale, coinvolge la Lube Volley per il terzo anno consecutivo. Spettacolari i confronti vinti dai biancorossi sul campo settempedano contro la Valsa Group Modena nel 2024 e nel 2025.

La formazione di Giampaolo Medei è reduce dalla vittoria per 3-1 di mercoledì scorso nel test a Grottazzolina contro la Yuasa Battery. Dopo cinque allenamenti congiunti contro squadre di Serie A2 l’asticella si alza. Nelle ultime ore si sono aggregati alla squadra anche il capitano Fabio Balaso e Mattia Bottolo, mentre in precedenza si erano già uniti al gruppo i canadesi Jackson Howe ed Eric Loeppky, il ceco Antonin Klimes, il serbo Miran Kujundzic, i fratelli bulgari Alex e Simeon Nikolov e il gigante ucraino Maksym Tonkonoh. Tutti nomi importanti del panorama pallavolistico internazionale. Domenica gli appassionati di pallavolo avranno la possibilità di vedere all’opera anche altri atleti di primo piano come Francesco Bisotto, Davide Gardini, Giovanni Gargiulo, Alberto Polo e Francesco Zoppellari.

Dall’altra parte della rete ci sarà l’organico allenato dal tecnico Daniele Morato. Nel roster pontino milita uno schiacciatore in prestito dalla Lube, il francese Noa Duflos-Rossi, classe 2007, applaudito lo scorso anno all’Eurosuole Forum. Inoltre, gli avversari possono contare sul libero marchigiano Filippo Federici, che nel 2019 vinse una Junior League con la Lube.

Tra i giocatori più esperti e titolati di Cisterna Volley spicca un veterano della SuperLega come Filippo Lanza, protagonista di battaglie sportive epiche contro il Club cuciniero quando vestiva le maglie di Trento e Perugia.

BOTTEGHINO DEL PALACIARAPICA

Biglietto: 10 euro.

Orari d’apertura:

sabato 3 ottobre (ore 15-17);

domenica 4 ottobre (dalle ore 15).

Info: stampa@sanseverinovolley.it