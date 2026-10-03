In moto tra natura e storia: escursione del gruppo “Sacrata Bikers” di Porto Potenza

Motori, amicizia, turismo lento e un forte legame con le radici. È il mix perfetto che ha animato la splendida escursione compiuta nei giorni scorsi dal gruppo “Sacrata Bikers” di Porto Potenza Picena, un sodalizio di amici accomunati da due grandi passioni: le motociclette e il mototurismo alla scoperta delle eccellenze paesaggistiche e culturali del territorio marchigiano e non solo, visto che spesso si concede passeggiate fino al di fuori dei confini nazionali.

Un viaggio a due ruote dal sapore speciale, reso ancora più significativo dalle origini del presidente del gruppo, Francesco Forti, originario proprio di San Severino. Volto notissimo e stimato nel maceratese, Forti è stato dirigente scolastico e direttore delle scuole di Potenza Picena per oltre un trentennio, distinguendosi in particolar modo per il suo profondo e costante impegno nei progetti educativi, culturali e sociali promossi dal Lions Club.

I centauri del gruppo Sacrata Bikers hanno così voluto unire il piacere della guida all’omaggio alla terra d’origine del loro presidente, tracciando un itinerario affascinante nell’entroterra settempedano. Gli appassionati di motociclismo sono saliti prima di tutto alla scoperta dell’incantevole borgo di Elcito, il celebre e suggestivo “piccolo Tibet delle Marche” arroccato sulle rocce e circondato da panorami mozzafiato, per poi concedersi un suggestivo giro panoramico che li ha condotti nel cuore della città.

La carovana delle due ruote ha fatto tappa nella splendida Piazza del Popolo, dove i partecipanti hanno voluto immortalare il ricordo della loro escursione con una foto ricordo d’eccezione proprio all’ingresso del palazzo municipale.

Una giornata all’insegna della fraternità, dell’amore per il territorio e della valorizzazione turistica che conferma come le bellezze di San Severino sappiano conquistare il cuore di visitatori e viaggiatori provenienti da ogni angolo della regione.