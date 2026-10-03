Cicloturismo, nasce l’Itinerario delle Torri: pure San Severino entra in Bike Hospitality

Riscoprire e valorizzare l’identità profonda, le radici culturali e il patrimonio paesaggistico dell’entroterra maceratese e anconetano attraverso un modello virtuoso di turismo sostenibile. Con questo obiettivo è nato “Genus Marche – Storie che si incontrano”, il progetto integrato che vede alleati i Comuni di San Severino, in qualità di ente capofila, Cingoli e Filottrano, finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del bando “Borgo Accogliente”.

A San Severino la rigenerazione urbana parte dal recupero dello storico fontanile-lavatoio e della piazza di Elcito, porta d’accesso alla Riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito.

Oltre agli interventi strutturali il progetto “Genus Marche” prevede numerosi altri interventi volti alla valorizzazione del territorio. Ne è un esempio la creazione di un itinerario cicloturistico, chiamato Itinerario delle Torri, che collega i 3 borghi. L’obiettivo è non solo definire un tracciato per gli amanti della bici ma anche coinvolgere gli operatori con incontri dedicati finalizzati a creare pacchetti ed esperienze sul cicloturismo.

Tutti e 3 i Comuni sono poi entrati in Bike Hospitality, il progetto, promosso dalla Federazione ciclistica italiana e portato avanti dalla società Maitour per valorizzare il cicloturismo e la mobilità sostenibile. Il progetto unisce anche cultura e territorio in un binomio innovativo che si traduce in un progetto a cura di Aterballetto, il primo Centro coreografico nazionale istituito in Italia.

Nel 2027, infatti, saranno organizzati degli spettacoli di ballo in alcuni dei luoghi più significativi dei tre Comuni, come ad esempio il borgo di Elcito e il Feronia, realizzando dei momenti che fondono il racconto e la rappresentazione artistica in una nuova dimensione da vivere per la cittadinanza. Parte importante del progetto è dedicata al supporto alle realtà imprenditoriali locali, accompagnando gli investimenti e rafforzando il sistema di servizi. Queste realtà, e tutte le altre del territorio, potranno anche beneficiare di una App sviluppata da Nexma srl dove potranno proporsi e promuoversi in un’ottica integrata.