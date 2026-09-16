Pro loco settempedana: direttivo al lavoro dopo l’elezione della nuova presidente

Si è ufficialmente insediato ed è già operativo il nuovo consiglio direttivo della Pro loco guidato dalla neo eletta presidente Michela Bussolotto. L’associazione si appresta ad aprire una nuova fase di attività all’insegna dell’entusiasmo, della partecipazione e della valorizzazione del territorio.

Al fianco della presidente Bussolotto, la governance dell’associazione vede Marco Gianfelici nel ruolo di vicepresidente. L’incarico di segretario è stato assegnato a Serena Volponi, mentre Vanessa Domizi ricoprirà il ruolo di tesoriere e Angelo Possanzini quello di magazziniere. A completare il nuovo consiglio direttivo sono i consiglieri Luigi Gagliardini, Cristian Giovagnini, Edoardo Grillone, Gianna La Torre, Tanya Maltoni e Marco Perugini.

Una squadra mossa dal desiderio di lavorare per la crescita sociale e culturale della città, come sottolineato dalla stessa presidente Michela Bussolotto: “La voglia di “fare per San Severino” accomuna tutto il direttivo, ciascuno con il proprio profilo: esperienze, conoscenze, passioni e competenze eterogenee, che generano un valore aggiunto, un presupposto determinante per arricchire l’associazione, le sue iniziative e la nostra città. Turismo, cultura, eventi, sociale, voglia di mantenere viva la comunità e promuoverla all’esterno, nel rispetto delle nostre tradizioni. Tanti progetti da sviluppare e tanti altri da sostenere, partendo dal coinvolgere un maggior numero di soci, contagiando la comunità con le iniziative e l’entusiasmo del gruppo. A tal proposito sono subito partiti i lavori”.

Il nuovo direttivo si è infatti già messo all’opera promuovendo un “tavolo delle idee” per definire la programmazione futura e impostare un piano di lavoro concreto e immediatamente esecutivo. Tra le primissime anticipazioni condivise rientrano l’organizzazione della classica tombola-tombolone di Natale, la riorganizzazione della Sagra delle sagre, l’adesione alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti con iniziative a impatto diretto sulla comunità, oltre a eventi dedicati allo sport, alla strutturazione del pacchetto turistico “San Severino Tour” e alla creazione di una forte sinergia con le altre realtà associative locali.