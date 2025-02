La Settempeda impatta col Monticelli (2-2): quarto pari nelle ultime sei gare

Termina in parità (2-2) la sfida del Bartolini di Monticelli dove i locali e la Settempeda si prendono un punto a testa mancando, di fatto, una buona occasione per accorciare sulla zona play off, in particolare i biancorossi che rinviano ancora una volta (quarto pari nelle ultime sei uscite) il ritorno al successo. Partita piacevole con emozioni e gol soprattutto nella seconda frazione. Match che è rimasto in bilico fino all’ultimo secondo e che si è deciso in pieno recupero con il 2-2 del Monticelli (al settimo risultato utile di fila). Settempeda brava ad impattare e quindi a ribaltare il risultato grazie ad un buon secondo tempo tanto da arrivare ad un passo dal successo, ma che ha anche rischiato di perdere all’ultimo respiro dopo che si è vista raggiungere oltre il novantesimo. Biancorossi male nel primo tempo poi bravi a reagire, anche grazie ai cambi, portando in campo più convinzione e ritmo adeguato. Monticelli, malgrado le assenze, autore di una buona prova per un’ora abbondante e quindi nei minuti finali (ottima reazione allo svantaggio e all’idea di dover soccombere), ma che ha sofferto e rischiato il ko anche a causa di un evidente calo fisico oltre che limitato per i cambi contati (in panchina tanti giovani) e per aver giocato per gran parte della ripresa con diversi under. Al tirar delle somme un punto a testa che fa classifica e spinge sempre più le due formazioni verso il traguardo salvezza.

La cronaca

Per la lunga trasferta a Monticelli (quartiere di Ascoli Piceno), la Settempeda si presenta con tante novità negli uomini. Mister Ciattaglia rivoluziona la formazione di partenza operando ben cinque cambi rispetto all’ultima uscita: nuovi i due under Boldrini e Bartoloni (il primo per Sfrappini, il secondo ritorna tra i pali per Pettinari); Mulinari (il capitano, ristabilitosi, ritrova il posto dopo diverse panchine) e Salvatelli in difesa dove riposano D’Angelo e Montanari; Perez a centrocampo per Dolciotti (l’argentino è di nuovo titolare dopo essere stato fuori nell’ultimo match). Novità anche in casa Monticelli, queste però dettate dall’indisponibilità di Cannella, Petrucci, Mattei, Filiaggi e capitan Natalini, mentre a guidare la squadra ci sono gli esperti Veccia, Sosi e il bomber Galli. Il match, fra due squadre che stanno vivendo momenti diversi (ascolani in serie positiva da molte giornate, settempedani a secco di successi da cinque turni), può essere visto come una delle ultime chiamate per sperare ancora nella corsa play off quindi entrambe sono a caccia dei tre punti per restare agganciate ai posti utili per questo obiettivo. Settempeda subito a gestire il possesso palla, mentre il Monticelli aspetta e riparte. Grazie ad un contropiede i locali costruiscono la prima occasione: Vallorani parte a tutta sulla destra, arriva fino in area dove tocca in mezzo per Veccia che non sfrutta appieno l’ottimo pallone mancando il bersaglio con un destro in precario equilibrio. Al secondo affondo il Monticelli trova il vantaggio (14’): Vespa da sinistra mette un cross morbido che cade davanti alla porta dove Galli, sfruttando una chiara incertezza in uscita di Bartoloni, appoggia in rete con una comoda elevazione e un facile colpo di testa. Dopo 27’ Ciattaglia deve cambiare per l’infortunio di Salvatelli con Montanari che prende il suo posto. Al 30’ proprio Montanari manda una palla insidiosa in area da destra con uscita poco convinta di Marcucci che manca l’intervento, ma per fortuna del portiere under la sfera sfiora il palo per poi sfilare sul fondo. La manovra dei biancorossi è troppo lenta e quindi prevedibile cosa che rende semplice il compito degli ascolani che non rischiano praticamente nulla. Il primo corner per i locali vede il colpo di testa di Fattori che in mischia indirizza verso l’angolo alto alla sinistra di Bartoloni costretto a toccare in angolo. Pochi istanti prima dell’intervallo si arrende ad un problema muscolare capitan Sosi rimpiazzato dal giovane Palanca (2006). Parte la ripresa con una novità tra i biancorossi: fuori Boldrini, dentro D’Angelo che si piazza in difesa mentre per Montanari c’è la fascia sinistra. Dopo 6’ occasione Settempeda, la migliore del match, con cross rasoterra da destra che Marcucci devia in tuffo con palla che resta in area giocabile per Farroni che però spara altissimo. Dall’altra parte spunto dell’ottimo Marini che chiama Bartoloni alla presa a terra. Al 59’ Vespa anticipa Mulinari e parte da solo verso Bartoloni, ma al momento del tiro perde il controllo del pallone che finisce così fra le mani del portiere. Nell’altra area un tiro di Cappelletti viene deviato in angolo e poi la girata al volo in bello stile di D’Angelo è alta di poco. Al 20’ doppia clamorosa chance per la Settempeda: gran cross di Rango che vede cappelletti schiacciare di testa con pronta risposta di Marcucci, poi Perez prende palla e tira da pochi passi trovando il corpo di un difensore. Al 26’ ci prova Veccia dopo lunga azione dei locali con un destro in diagonale che tocca la base del palo e va sul fondo. La Settempeda si riporta in attacco e trova il pari (28’): punizione da destra con deviazione con la punta del piede di Perez ched trova l’angolo lontano della porta avversaria. 1-1. Il gioco riprende e Veccia si trova a centro area libero per colpire di testa però non trova lo specchio. Al minuto 81 la Settempeda completa la rincorsa trovando il sorpasso. Punizione dal limite che Quadrini esegue con il destro con palla che passa tra gli uomini in barriera e si infila alla sinistra di Marcucci che, sorpreso, si tuffa in ritardo senza riuscire nell’intervento. Biancazzurri di casa in difficoltà atletica (molti con i crampi), ma con la forza di volontà il Monticelli si getta in avanti. Siamo nel recupero (92’) ed ecco il pareggio. Punizione da destra, palla a spiovere e in mischia il neo entrato Nepi(2006) trova la deviazione vincente. Sull’onda dell’entusiasmo gli ascolani sfiorano addirittura il sorpasso che avrebbe del clamoroso. Cross dal fondo da sinistra, colpo di testa di Galli che indirizza verso la porta testa trovando però l’intervento provvidenziale di D’Angelo che respinge proprio sulla linea. Finisce qui sul 2-2 e con le squadre che si dividono la posta in palio.

MONTICELLI-SETTEMPEDA 2-2

RETI: 14’ Galli, 73’ Perez, 81’ Quadrini, 92’ Nepi

MONTICELLI: Marcucci, Vallorani, Canala, Veccia, Sosi (45’ Palanca), Fattori (87’ Nepi), Santoni (53’ Gibellieri), Pietrucci, Galli, Marini, Vespa. A disp. Melillo, Filipponi, Natalini, Amadio, Ippoliti, Tatoscevitz. All. Padella

SETTEMPEDA: Bartoloni, Palazzetti, Salvatelli (27’ Montanari), Pagliari, Mulinari, Boldrini (46’ D’Angelo), Quadrini, Rango, Cappelletti (67’ Pariani), Farroni (53’ Dolciotti), Perez. A disp. Pettinari, Eugeni, Staffolani Edoardo, Sfrappini, Staffolani Alessandro. All. Ciattaglia

ARBITRO: Cittadini di Macerata. Assistenti: Mercuri Serena di Fermo e Rapari di Macerata

NOTE: ammoniti Palazzetti, Vespa, Vallorani, Nepi. Angoli: 4-3. Recupero: pt 3’; st 5’