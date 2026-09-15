Franco Sparvoli e Giuseppa Pierigè, 60 anni di matrimonio festeggiati nella loro Serralta

Franco Sparvoli e Giuseppa Pierigè hanno celebrato le nozze di diamante a Serralta, la frazione dove vivono, circondati dall’affetto dei figli Giulio e Sergio, delle loro famiglie e di tanti amici e parenti.

Era il primo settembre del 1966 quando Franco e Giuseppa si dissero sì nel santuario di San Pacifico. Da allora sono trascorsi sessant’anni, attraversati dalle stagioni della vita, dal lavoro, dalla famiglia, dalle soddisfazioni e dalle inevitabili difficoltà. Un cammino lungo, fatto soprattutto di quella presenza reciproca che nel tempo diventa parte essenziale della vita di ogni giorno.

La ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia religiosa officiata dal parroco don Noè. Alla festa hanno partecipato anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha consegnato a Franco e Giuseppa una pergamena per l’importante anniversario, e gli assessori Jacopo Orlandani e Sara Bianchi.

Una giornata semplice e partecipata, come spesso accade nelle piccole comunità, dove un anniversario diventa anche un’occasione per ritrovarsi e condividere una storia che, in sessant’anni, è diventata parte della memoria del paese.

A Franco e Giuseppa, insieme agli auguri della famiglia e degli amici, anche quelli di tutta Serralta per questo traguardo davvero speciale.