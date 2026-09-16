Concerto a lume di candela del violinista Valentino Alessandrini nel giardino delle Clarisse

Un evento molto atteso nel suggestivo giardino del monastero di Santa Chiara: una serata di musica, parole ed emozioni con Riccardo Brandi, padre Luciano Genga e l’ospite Valentino Alessandrini. Giovedì 17 settembre, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo “Le stanze delle emozioni”, un suggestivo concerto a lume di candela.

La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio coinvolgente tra musica e narrazione, attraversando simbolicamente le diverse “stanze” dell’animo umano. Un’esperienza pensata non soltanto per essere ascoltata ma anche per essere vissuta, lasciando spazio ai ricordi, alle sensazioni e alle emozioni che la musica sa risvegliare.

Protagonisti dell’appuntamento saranno il cantante Riccardo Brandi e padre Luciano Genga, parroco della basilica di San Lorenzo in Doliolo e guardiano del santuario di San Pacifico, che guideranno il pubblico attraverso parole e riflessioni. Ospite speciale della serata sarà il violinista Valentino Alessandrini, artista capace di coniugare talento, energia e grande intensità interpretativa.

La cornice del monastero di Santa Chiara, illuminata dalla luce delle candele, contribuirà a creare un’atmosfera raccolta e particolarmente suggestiva, trasformando il concerto in un momento di condivisione, bellezza e incontro.

L’iniziativa, gratuita, è promossa dall’associazione Virgilio Puccitelli, insieme all’associazione Help Sos salute e famiglia e a Help Factory – Idee in Azione, con il patrocinio del Comune.

“Le stanze delle Emozioni” nasce con l’intento di offrire alla comunità un’esperienza culturale capace di unire linguaggi diversi e di valorizzare uno dei luoghi più affascinanti della città. Musica, racconto e luce diventeranno gli elementi di un percorso intimo e universale, nel quale ciascuno potrà ritrovare una parte di sé.

Si potrà accedere al giardino dal piazzale Smeducci, nell’area del Castello al monte.

Valentino Alessandrini, violinista, compositore e produttore marchigiano, ha iniziato lo studio del violino all’età di cinque anni. Diplomatosi al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, ha collaborato negli anni con numerose e prestigiose orchestre tra cui la Birmingham Conservatoire Symphony Orchestra, l’Orchester der Tiroler Festspiele Erl (Austria), l’Orchestra Sinfonica dell’Europa Unita, l’Orchestra filarmonica marchigiana, l’Orchestra sinfonica Duchi d’Acquaviva di Atri, l’Orchestra del Progetto sipario della Fondazione Spontini di Jesi, l’Orchestra Gioachino Rossini, l’Orchestra del Conservatorio Rossini di Pesaro e l’Orchestra Sinfonica del Trasimeno.

Definito dalla stampa e dagli addetti ai lavori come il “golden boy del violino”, ha partecipato a trasmissioni televisive nazionali, esibendosi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai Sport. Ha anche preso parte al programma “UnoMattina in Famiglia” su Rai 1, presentando il suo arrangiamento del brano “Due Vite” di Marco Mengoni.