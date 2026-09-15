Chiesa della Misericordia: fino a domenica aperta la mostra su San Francesco

È stata inaugurata domenica scorsa la mostra su San Francesco. Essa presenta due sezioni: San Francesco a San Severino e il Santo visto da Dante.

L’esposizione rimarrà aperta fino a domenica 20 settembre, con orario 18-20, oppure con apertura concordata, soprattutto per le scuole.

In apertura, il sindaco Rosa Piermattei ha portato il suo saluto dichiarandosi orgogliosa che il Santo di Assisi abbia tanto prediletto la nostra città. Predilezione che è stata documentata da padre Pietro Maranesi, affermando che San Severino forse era seconda solo ad Assisi nelle preferenze del Santo. Ne sono prova i due, ma forse tre o più, passaggi accertati attraverso le fonti, che testimoniano la scelta di San Severino nel tragitto per e dal porto di Ancona.

Padre Pietro, riprendendo il contenuto del suo recente libro “Tu sei bellezza – Gli incontri di frate Francesco a Colpersito” ritiene che il Santo sia stato attratto soprattutto dal crocefisso ligneo presente in questa località ora presenziata dai Padri Cappuccini.

A Colpersito fra Francesco incontrò anche la comunità femminile che, vivente ancora il Santo, entrò nell’Ordine francescano, come attesta inequivocabilmente la lettera di approvazione del Vescovo di Camerino Attone. Di quest’ ultima ha parlato il professor Giammario Borri, ritrovatore e interprete della lettera stessa.

Il professor Franco Maiolati, invece, sulla scia delle lezioni del professor Franco Nembrini, ha illustrato l’ idea di rendere mostra quelle lezioni stesse, in cui il Dante propaganda universalmente la pedagogia del Santo che ‘sposando’ la povertà per amore a Cristo si mostra libero e non ricattato dall’ossessione della ‘prestazione’, emergendo e guardando gli altri nel valore inattaccabile di creatura.

A. C.