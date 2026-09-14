“Divini”, primo giorno di scuola per la nuova preside Catia Scattolini: il saluto del sindaco

Lunedì 14 settembre, suono della prima campanella anche nelle scuole di San Severino. Dunque, primo giorno di incontro ufficiale con gli studenti dell’Itts “Divini” da parte della nuova dirigente Catia Scattolini. Il “debutto” è stato caratterizzato da un clima di cordialità e collaborazione. Anche il sindaco Rosa Piermattei le ha voluto rivolgere il più caloroso benvenuto.

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di San Severino – ha detto il sindaco – rivolgo alla professoressa Catia Scattolini i più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico alla guida dell’Itts ‘Divini’. La sua comprovata esperienza e la costante dedizione per il mondo della scuola rappresentano una garanzia di qualità ed efficienza per i nostri studenti, per il corpo docente e per tutto il personale. Rinnovo la totale disponibilità del Comune a proseguire una stretta e proficua collaborazione istituzionale nell’interesse della crescita e della formazione dei nostri giovani”.

Come noto, la preside Catia Scattolini è stata anche nominata dall’Ufficio scolastico regionale “dirigente reggente” dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”, che ha diretto negli ultimi anni scolastici.