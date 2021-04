Assemblea annuale su Youtube: Avis s’adegua ai tempi Covid

In tempi di Covid e di restrizioni legate alla pandemia accade che, per la prima volta nella sua pluridecennale storia, la sezione Avis di San Severino debba organizzare l’annuale assemblea dei soci in modalità diversa dal solito, cioè non in presenza, bensì in diretta streaming. Così, riunito solo il consiglio direttivo – col dovuto distanziamento – nei locali della sede (presso la Sala Italia), il presidente dell’associazione comunale Anelido Appignanesi ha aperto i lavori assembleari con la propria relazione parlando di fronte alla telecamerina collegata al canale Yuotube dell’Avis.

“La nostra sezione è composta da 598 soci donatori e nel 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, abbiamo raggiunto le 966 donazioni, una in più rispetto all’anno precedente. E questo sebbene siano state sospese, per svariati motivi, ben cinque sedute di donazione presso il Centro di raccolta dell’ospedale di San Severino. In ogni caso, sono state prelevate 680 sacche di sangue intero e 286 sacche di plasma. Inoltre, 43 nuovi iscritti hanno effettuato la loro prima donazione: 25 ragazzi e 18 ragazze”. Nel corso dell’intervento il presidente Anelido Appignanesi ha ricordato, assieme al direttivo, la figura di due storici donatori scomparsi proprio nel 2020: Giorgio Cingolani e Valentino Bianchi, entrambi medaglia d’oro dell’Avis. In loro memoria è stato osservato un minuto di raccoglimento.

La relazione annuale, infine, è stata anche l’occasione per ringraziare – oltre ai soci donatori – il dottor Lauro, “sempre presente”, e le infermiere Alessia e Francesca in servizio presso il Centro di raccolta, nonché le insegnanti e gli alunni della scuola Primaria che si sono adoperati per la realizzazione del 23esimo calendario dell’associazione, sponsorizzato dalla Novavetro: azienda che pure è stata ringraziata per il costante sostegno.

Da ultimo è stato ricordato l’importante acquisto di un sanificatore ambientale nebulizzatore per il Centro di raccolta, così da aumentare la sicurezza anti Covid per il personale e per tutti i soci donatori.