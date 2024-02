Dipendenza dalla droga: due incontri a scuola con l’Arma dei Carabinieri

Giovedì 15 febbraio nella Sala Italia si è tenuto un incontro formativo tra gli studenti delle classi terze dell’Itts “Divini” e l’Arma dei Carabinieri per discutere delle problematiche connesse all’uso e alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

Il luogotenete Massimiliano Lucarelli, comandante della Stazione dei Carabinieri di San Severino, ha spiegato il significato del termine dipendenza e ha elencato le principali droghe diffuse tra i giovani, illustrandone le caratteristiche, la pericolosità e le conseguenze negative sul piano fisico, mentale, nonché legale. Particolare attenzione è stata rivolta al sistema normativo vigente ed alle ripercussioni penali delle varie condotte in materia.

L’iniziativa rappresenta un contributo importante alla formazione dei giovani alla legalità e alla responsabilità, in un’ottica di prevenzione e di tutela della salute e della vita dei ragazzi, in un momento delicato della loro vita in cui si affrontano o si nascondono le proprie fragilità, si iniziano a vivere le proprie esperienze positive o negative.

All’incontro, organizzato dal professor Francesco Cicconi, hanno preso parte circa 130 studenti che hanno evidenziato vivo interesse, ponendo numerose domande.

Giovedì 22 febbraio si replica con gli studenti delle classi quarte dell’Itts insieme agli alunni dell’Ipsia “Ercole Rosa” di San Severino.