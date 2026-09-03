Ermetica, tre giorni con il Festival delle Scienze umane tra arte, letteratura e musica

Dal 4 al 6 settembre torna a Tolentino Ermetica – Festival delle Scienze umane, giunto alla sesta edizione. Organizzato da Zagreus Aps, il festival conferma come sede il Cortile della Scuola Don Bosco, nel centro della città, per tre giornate dedicate a incontri, spettacoli, mostre, laboratori e musica.

Il tema scelto per quest’anno è il viaggio, racchiuso nel sottotitolo “Sì, viaggiare…”. Un percorso tra letteratura, arte e vicende personali di autori e artisti, per indagare il viaggio come una delle esperienze fondamentali dell’uomo.

L’inaugurazione è prevista venerdì 4 settembre alle 17 con l’artista Paola Tassetti e le associazioni coinvolte nel progetto “Piccole Cose Belle”. Alle 18.30 spazio all’illustratore Tobias Giacomazzi, autore della locandina del festival, che presenterà il libro Voglio andare senza Rotelle! raccontando il proprio percorso artistico. In serata Angela Maderna porterà in scena alle 21.15 il viaggio umano e professionale di Lea Vergine, attraverso il libro Non il potere, ma la forza. La giornata si chiuderà con il live set di Wobb alle 22.30.

Sabato 5 settembre il programma riprenderà alle 18.30 con l’artista jesina Chris Rocchegiani, protagonista del secondo appuntamento di “La parola all’artista”. Alle 21.15 Simone Maretti tornerà a Ermetica per confrontarsi con l’Odissea di Omero e con la sua “storia mai scritta”, attraverso la narrazione Il terzo poema. Alle 22.30 il live set degli Scusate Marescià.

La giornata conclusiva, domenica 6 settembre, sarà dedicata soprattutto alla musica e alla partecipazione. Dalle 16 a mezzanotte torna il Marmellata Groove Bazar, con jam session, mercatini e attività realizzate insieme all’Istituto Musicale Nicola Vaccaj, all’associazione Mattatoio n. 5 e all’Informagiovani Tolentino. Previsti anche un Walk In Tattoo Day e due laboratori: “Voglio andare senza rotelle!”, curato da Tobias Giacomazzi, e “Trame nomadi”, laboratorio di tessitura e pittura su stoffa a cura della fashion designer Giulia Maccari.

Alle 17.30 sarà presentata la rivista Ramen. In serata, alle 21.15, la scrittrice Giulia Ciarapica proporrà “I grandi viaggi della letteratura: Il Paese delle nostre meraviglie”, un percorso da Lewis Carroll a Truman Capote attraverso alcune delle grandi narrazioni e degli autori del Novecento. La chiusura sarà affidata alle 22.30 al Secret Show di Marmellata.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non è prevista prenotazione. Per informazioni: 333 833 7285, ermeticafestival@gmail.com e i canali social di Zagreus.