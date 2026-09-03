Nasce la collaborazione fra la Ginnastica artistica Asd e lo “Studio Danza 91”

Nasce in questa stagione che sta per iniziare la collaborazione fra la Ginnastica artistica dell’Asd San Severino e il centro “Studio Danza 91”.
Danza e ginnastica sono due discipline diverse, ma collaborando insieme in alcuni aspetti le singole discipline possono trarre grandi benefici.
Per tale ragione, a partire da questa stagione, le istruttrici delle due società si scambieranno i ruoli per offrire alle ragazze lezioni mirate per migliorare le proprie attività.
Le lezioni aggiuntive si svolgeranno periodicamente nelle rispettive palestre delle società, permettendo così alle ragazze di esercitarsi nel proprio ambiente con le loro attrezzature.
Una collaborazione questa che potrà essere l’inizio di una lunga serie.
Asd San Severino e Studio Danza 91