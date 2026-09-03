Apre a San Severino lo “Sportello di consulenza per i consumatori”

In un contesto economico e sociale sempre più impegnativo, dove i cittadini si trovano quotidianamente a dover decifrare bollette energetiche, contratti di servizio e clausole contrattuali con la loro complessità, nasce a San Severino un nuovo e fondamentale punto di riferimento per la cittadinanza. A partire da venerdì 4 settembre aprirà ufficialmente al pubblico il nuovo “Sportello di consulenza per i consumatori”: uno spazio interamente dedicato all’informazione, all’ascolto e alla tutela attiva dei diritti individuali e collettivi.

L’iniziativa nasce da una forte sinergia strategica tra l’Associazione nazionale “Dalla parte del Consumatore” e l’associazione di volontariato “Help Sos Salute e Famiglia Odv”. Quest’ultima ha scelto di ospitare il nuovo servizio direttamente nella propria sede operativa, in via della Galetta n. 1.

Il progetto si avvale inoltre della preziosa collaborazione dell’Age, l’associazione italiana genitori, creando una rete multidisciplinare capace di rispondere in modo trasversale alle esigenze delle famiglie. A guidare la delegazione per le Marche, con un focus specifico sulla provincia di Macerata, sarà la Dottoressa Serena Cancellieri.

L’obiettivo primario dello sportello è quello di abbattere le barriere tra il cittadino e la burocrazia, offrendo un supporto concreto e qualificato. Tra le principali aree di intervento figurano la verifica della trasparenza tariffaria (luce, gas, acqua e telefonia), la gestione delle problematiche legate agli acquisti online, la tutela della privacy e la difesa da pratiche commerciali scorrette o da truffe.

Il principio cardine che muove l’intero progetto è riassunto nel motto dell’iniziativa: “Conoscere i propri diritti è il primo passo per difenderli”.

Spesso, infatti, il consumatore si trova in una posizione di debolezza rispetto ai grandi gestori o ai colossi del mercato, non per mancanza di tutele legislative, ma per una carenza di informazioni accessibili. Lo sportello si propone quindi come uno strumento di alfabetizzazione civica, oltre che come presidio di tutela legale e amministrativa. Uno spazio dedicato all’informazione, all’ascolto, alla consulenza, alla tutala dei consumatori, per orientarsi e far valere i propri diritti. Per garantire la massima accessibilità, lo sportello è stato strutturato con orari flessibili pensati per i lavoratori.

Il servizio sarà attivo ogni venerdì pomeriggio, con accesso libero a partire dalle ore 15.30. Il sabato mattina, invece, sarà esclusivamente su appuntamento, per garantire una consulenza personalizzata e approfondita sui casi più complessi.

I cittadini che saranno interessati a ricevere informazioni, oppure avranno bisogno di segnalare un disservizio o dovranno prenotare un colloquio con i consulenti della delegazione, potranno contattare direttamente il numero telefonico 328 1727051.

In alternativa, è possibile consultare i canali digitali ufficiali delle realtà promotrici ai rispettivi siti web:

https://dallapartedelconsumatore.com/

https://associazionehelp.org/.

Maria Cicconi