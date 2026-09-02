Con l’Uteam Andrea Angeli a San Severino per la storia di fra Stanislao Santachiara

Per l’Uteam un appuntamento ‘fuori stagione’. Eppure di grande prestigio. “Non potevamo perdere l’occasione di avere con noi Andrea Angeli. E dunque abbiamo approfittato di una data in cui lui non sarà impegnato all’estero”, dice la professoressa Anna Vissani, presidente dell’Università dell’Alto Maceratese. Che domenica prossima – 6 settembre – dalle ore 17.30 ospita a Parolito, nel giardino del ristorante LK, una presenza davvero eccezionale legata alla presentazione del libro ‘Loreto, all’alba il Gran Re bussò alla porta della Santa Casa’ che rievoca l’abdicazione segreta di Baldovino del Belgio.

Vincitore del Premio ‘Ambasciatori’ con ‘Fede, ultima speranza’, ‘angelo custode’ dei due marò, capo della Comunicazione della coalizione internazionale nella tragedia di Nassirya (solo per citare i casi piu’ eclatanti) Andrea Angeli ha contribuito al successo del libro – curato da Maurizio Verdenelli e Gabriele Censi – legato anche e soprattutto al ricordo del suo grande maestro Giorgio Paganelli: l’Uomo di Kindu.

Nel ’61 l’inviato dell’Onu risolse la crisi scoppiata in questa città dell’ex Congo Belga (costata la vita a 16 caschi blu italiani) e 4 anni dopo organizzò a Palazzo di Vetro la storica visita di Paolo VI (“Mai più la guerra!”).

A Parolito sarà presente la professoressa Annarita Liverani, nipote di Paganelli, poi direttore generale dell’Onu in Italia.

Al centro del libro una grande figura di settempedano, fra Stanislao Santachiara che, rettore della Santa Casa, accolse il sovrano e la moglie Fabiola.

Non manca pure la figura di fra Adorno Marinsalti, serrapetronese come la famiglia Fianchini con particolare riferimento naturalmente a Renato Zero.

L’evento sarà aperto dalla professoressa Vissani, a seguire le relazioni di Andrea Angeli, dell’avvocato costituzionalista Jacopo Bartolomei, dei curatori Verdenelli e Censi. La poetessa-attrice Jessica Vesprini sarà protagonista di una performance intensa con al centro il Cantico delle Creature di San Francesco, la cui presenza viene annoverata per ben due volte a San Severino.

Alla presentazione sono state invitate Rosa Piermattei e Silvia Pinzi, prime cittadine rispettivamente di San Severino e Serrapetrona. Con loro Vanna Bianconi e Francesco Rapaccioni. Un grazie particolare da parte degli organizzatori a Laura Chiari, al marito Alberto Vitali e a Catia Chiari per la preziosa ospitalità offerta generosamente a questo importante evento culturale.