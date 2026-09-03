Tennis Club, finale del “Memorial Gheroni” e battesimo ufficiale dei campi riqualificati

Taglio del nastro ufficiale, dopo il completamento dell’importante intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria dei campi 1 e 2, al Tennis Club di San Severino. La cerimonia è attesa per domenica 6 settembre, a partire dalle ore 19 alla presenza del sindaco Rosa Piermattei e dell’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, oltre che dei dirigenti e del presidente del Circolo, Andrea Tacchi.

L’opera, sostenuta dall’Amministrazione comunale attraverso un investimento complessivo di 70 mila euro finanziato tramite mutuo agevolato dell’Istituto per il Credito sportivo e culturale, segna il compimento del percorso di modernizzazione dell’intero impianto di via Campo Fiera.

I lavori hanno riguardato il completo rifacimento delle superfici da gioco, preceduto da un’accurata opera di retopping e sistemazione del fondo. Contestualmente, si è provveduto alla totale sostituzione e al rinnovo della recinzione perimetrale, garantendo così standard elevati di sicurezza, performance e comfort visivo per atleti e spettatori. Con quest’ultimo cantiere, il complesso sportivo cittadino – che dispone di quattro campi totali, due al coperto e due all’aperto – si conferma una struttura all’avanguardia per la promozione del tennis sul territorio.

Il momento istituzionale dell’inaugurazione del nuovo manto dei due campi farà da cornice ideale alla cerimonia di premiazione finale del “Memorial Gheroni”, appuntamento agonistico di riferimento della stagione tennistica locale.