Buona la prima per mister Antonello Mancini che all’esordio in panchina guida la Settempeda alla vittoria nel derby contro la Folgore. Finisce 3-1 per i biancorossi che si impongono con merito dopo una prestazione attenta ed autoritaria e con momenti di ottimo gioco.

Una buona Settempeda che ha giocato una prima ora molto positiva controllando poi agevolmente i tentativi di una Folgore che ha creato poco per poter sperare in una rimonta. Per il neo tecnico molti i segnali positivi da parte del gruppo che ha risposto al meglio alle novità arrivate in settimana (cambio di allenatore e qualche ritocco tattico) e la prestazione collettiva è stata soddisfacente. Tutti sopra la sufficienza i giocatori biancorossi, ma vorremmo citare il bomber Andrea Capenti, doppietta per salire a quota 12 reti, Quadrini (anche lui a segno), Broglia e Kheder. Brutta giornata, invece, per la Folgore che non è riuscita a giocare come sa e che ha patito la giornata sì dei padroni di casa fino ad andare incontro ad una sconfitta che ci sta e che non è stata evitata nonostante le ottime parate di Tafa. Tre punti validi per la Settempeda che consolida il quarto posto e la zona play off oltre ad accorciare sulla terza piazza (ora a due lunghezze), anche se si dovrà continuare a far bene nelle restanti sei giornate del torneo.

La cronaca

Aria di derby al Soverchia dove arriva la Folgore Castelraimondo per una sfida in ottica play off (biancorossi quarti avanti di cinque punti). Formazioni rimaneggiate da ambo le parti per via delle numerose assenze. Fabio carucci, tecnico della Folgore, sceglie il 4-3-3 mentre il neo allenatore biancorosso Antonello Mancini presenta il suo primo undici con una difesa a tre (Forresi, Campilia e Latini); un centrocampo con Tabarretti e Kheder esterni e Broglia e Quadrini in mezzo; un trequartista, Dolciotti, e due punte, Ulissi e Capenti. Buon avvio di partita con due squadre propositive. Il primo tentativo è di marca castellana con Simone Lori che avanza palla al piede andando al tiro dal limite con Palazzetti che in tuffo respinge. Al minuto otto primo acuto biancorosso con destro dal limite di Broglia che Tafa in tuffo devia. Passano due minuti e Capenti tira in corsa appena entrato in area per la pronta risposta di Tafa con destro poi di Ulissi smorzato da una deviazione e facile preda dello stesso portiere. Al 15’ il match si sblocca: angolo di Quadrini con palla tesa che scende davanti alla porta dove Capenti è abile ad anticipare l’avversario ed a girare con un tocco la sfera sotto la traversa. Sette minuti dopo il vantaggio biancorosso giunge il pari della Folgore. Sugli sviluppi di un angolo Di Filippo gira di testa trovando l’ottima respinta in tuffo di Palazzetti con palla che si alza e viene colpita di testa da Dashi veloce ad anticipare tutti e spedire sotto la traversa. Il finale di tempo è di marca locale. Al 34’ Ulissi cambia fronte di gioco con un lungo passaggio che vede Tafa andare in uscita con il pallone che sfugge dalle mani del lungo portiere e diventa preda di Tabarretti che calcia con il sinistro trovando però la strada verso la porta sbarrata da un avversario. Al 37’ la Settempeda torna a condurre. Fallo laterale da sinistra eseguito da Kheder con un lancio lungo che cade nell’area piccola dove Capenti, spalle alla porta e marcato, stoppa, si gira e mette dentro con il destro. Squadra di casa meritatamente avanti all’intervallo e senza Campilia alla ripresa del gioco perché out per un problema fisico: Minnucci rimpiazza il capitano di giornata (Caracci squalificato) anche nelle mansioni di centrale di difesa. Settempeda subito convinta e spigliata e, infatti, la prima azione vede Capenti scattare sulla sinistra e poi servire in mezzo Ulissi che lascia partire un bolide di destro che vede l’ottimo riflesso di Tafa che a mano aperta respinge. Due minuti più tardi gli uomini di Mancini mettono una seria ipoteca sulla vittoria grazie al tris che vale il doppio margine. Kheder viaggia a sinistra per poi crossare in mezzo, la difesa respinge fuori area dove arriva in corsa Quadrini che trova un gran destro rasoterra di prima intenzione che si insacca a fil di palo alla destra di Tafa. La Settempeda sfiora il poker poco dopo (8’) quando Kheder ripete la lunga rimessa laterale trovando la testa di Capenti che appoggia al liberissimo Dolciotti che gira con il sinistro trovando la deviazione in tuffo dell’ottimo Tafa. Da qui in avanti il ritmo dei biancorossi cala un po’ e la tendenza è quella di gestire il prezioso doppio vantaggio e la cosa riesce abbastanza bene anche se la Folgore qualcosa crea mettendo alla prova la retroguardia di casa che comunque tiene botta. Due sono le chance più importanti costruite dal Castelraimondo. La prima (30’) viene creata da una discesa a sinistra di Di Filippo che mette un bel pallone in area che Bisbocci calcia rasoterra contro il palo; la seconda (32’) scaturisce da un fallo laterale di Di Filippo che fa nascere una mischia in area risolta da Nicolò Albanese che in girata chiama alla parata Palazzetti. Negli ultimi dieci minuti, oltre ai tanti cambi, non accade praticamente più nulla e il match termina (5’ di recupero) con il successo della Settempeda di Mancini che comincia al meglio l’avventura in panchina. Ora per i biancorossi ci saranno due trasferte di fila prima della sosta per le festività pasquali: Urbisaglia e Cingoli.

Il tabellino

SETTEMPEDA-FOLGORE 3-1

RETI: 15’ e 37’ Capenti, 22’ Dashi, 48’ Quadrini

SETTEMPEDA: Palazzetti, Tabarretti (95’ Copani), Kheder (80’ Lleshi), Latini, Campilia (46’ Minnucci), Forresi, Broglia, Quadrini, Ulissi (86’ Verdolini), Dolciotti, Capenti (82’ Borioni). A disp. Bartoloni, Eugeni, Rossi. All. Mancini.

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Tafa, Belli (64’ Albanese Nicolò), Di Filippo, Lori Giacomo (82’ Giorgetti), Binanti, Varone, Rossi, Lori Simone, Di Donatantonio (77’ Agasi), Bisbocci, Dashi (86’ Granili). A disp. Turcu, Dolce, Scuriatti, Zallocco, Sparvoli. All. Carucci

Arbitro: Raiola di Jesi

Note: ammoniti Latini, Belli, Dashi. Angoli: 9-8. Recupero: pt 1’, st 5’.

Roberto Pellegrino