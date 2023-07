Per alcuni che vanno (in pensione o in altra sede), altri che vengono. A distanza di pochi giorni dall’ultimo Collegio docenti che ha sancito la fine dell’anno scolastico 2022-23, il dirigente reggente Sandro Luciani ha tenuto a battesimo i nuovi docenti immessi in ruolo. La Secondaria d’ora in avanti potrà contare sulle rampanti docenti di italiano Maria Giulia Angeletti e Maria Giulia Medei, seguite nell’anno di prova rispettivamente da Stefania Caciorgna e Sandra De Felice, sul giovane e promettente collega di lettere Luca Chiurchiù, diretto da Lucia Giachè e sull’esperta insegnante di francese Catia Patrizia Lunardi, seguita da Catherine Mengani. Al termine della breve disamina dei lavori svolti la commissione, composta, oltre che dal preside Luciani, dalle maestre di Primaria, Alessandra Aronne e dell’Infanzia, Gabriella Sparvoli e dalla professoressa di matematica Emanuela Bassano, ha espresso parere favorevole, cosicché il Comprensivo settempedano si rimpolpa, potendo contare su altre quattro pedine in ruolo. In vista di un altro anno scolastico che si annuncia intenso.

Lu.Mus.