Dai consiglieri di opposizione Tarcisio Antognozzi, Francesco Borioni, Tiziana Gazzellini, Alberto Pilato, Alessandra Aronne riceviamo e pubblichiamo:

“Luci accese, ma città spenta: “Ho ho ho, il Natale che vorrei” è stato (è sotto gli occhi di tutti) un vero e proprio flop, incapace sia di animare la città (triste e sonnolenta come non mai) sia di attrarre turisti. Ben 44.000 euro di soldi pubblici, di soldi dei settempedani, non hanno prodotto altro che discrete luminarie per la piazza e le vie del centro, senza un’installazione originale, senza alcuna idea in grado di fare affluire in città visitatori.

I paesi e le città limitrofi (per non parlare dei Comuni della vicina Umbria) ci hanno dimostrato come è possibile attirare ospiti, senza porre l’alibi della pandemia, per animare il territorio e renderlo appetibile per i turisti. Le enormi potenzialità della nostra città le conosciamo tutti, ma rimangono totalmente inespresse a causa dell’incapacità dell’Amministrazione comunale di produrre idee originali e di coinvolgere operatori commerciali e turistici per una promozione seria di San Severino e del suo territorio. Eppure di risorse economiche in questo momento ce ne sono (grazie a contributi e ristori governativi e regionali) come mai accaduto nel recente passato; tuttavia un sindaco e una giunta totalmente privi di visione rendono San Severino “la bella addormentata nella valle del Potenza”.

Una città addormentata non è certo a misura di giovani, totalmente dimenticati dal programma di attività natalizie: chissà perché ogni sera partono verso le città vicine? Se poi una sera frequentano (come la vigilia di Natale) a centinaia la piazza grazie all’intraprendenza degli esercenti del centro, il giorno successivo la piazza stessa risulta sporca, perché chi di competenza si dimentica di attivare adeguatamente gli operatori della nettezza urbana.

I primi 100 giorni dell’amministrazione Piermattei bis hanno definito le parole chiave per i prossimi 5 anni: arroganza (in Consiglio comunale), immagine (con i selfie autocelebrativi e i tagli dei nastri) e incapacità (di amministrare)”.