Volley, la Sios Novavetro espugna San Marino (3-1): sabato arriva Castelferretti

Una solida Sios Novavetro San Severino espugna il campo di San Marino per 3-1 e raccoglie i suoi primi tre punti della stagione. Un riscatto immediato e importante per il prosieguo del campionato di serie B dopo la sconfitta casalinga dell’esordio contro il Loreto.

Nel primo set la squadra è partita contratta, ma poi ha trovato compattezza in difesa e in attacco vincendo il parziale col punteggio di 25-23. La seconda frazione di gioco ha visto i settempedani padroni del campo fino al 22-17, poi i locali sono cresciuti e hanno messo in difficoltà la Sios, capace comunque di chiudere il set in proprio favore (25-23). San Marino ci ha creduto di più nel terzo parziale, ha ritrovato lucidità e ordine allungando il vantaggio anche di 10 punti, fino a vincere per 25-18. Partita riaperta. La formazione di coach Federico Domizioli, però, non si è fatta intimorire: è rientrata in campo equilibrata e determinata, ha lottato punto a punto con l’avversario fino al 21-21. Dopodiché il rush finale è stato di marca settempedana: battuta e muro hanno permesso infatti alla Sios Novavetro di portarsi avanti e di chiudere il conto sul 25-22. Mvp del match è stato l’opposto Lorenzo Palazzesi.

Il risultato colto a San Marino dà morale alla squadra, permettendo così a coach Domizioli di lavorare con tranquillità per trovare la compattezza e l’equilibrio che necessitano a una squadra con tanti nuovi innesti come quella di San Severino.

La prossima partita ci sarà al palasport “Ciarapica” sabato 25 ottobre alle ore 17 contro la Sabini Castelferretti, squadra sempre ostica con cui la Sios ha già disputato un incontro amichevole precampionato esprimendo una buona pallavolo.