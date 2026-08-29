Domenica 30 agosto, un’altra visita guidata in notturna al Castello di Pitino

Un’intrigante serata all’insegna della storia, dell’architettura medievale e dei paesaggi mozzafiato attende turisti e appassionati del territorio marchigiano: domenica 30 agosto, alle ore 21, il castello di Pitino, una delle fortificazioni medievali più affascinanti e strategicamente rilevanti dell’area maceratese, apre le porte per una suggestiva visita guidata.

La visita sarà condotta da Paola Pistoni, guida turistica abilitata della Regione Marche e del Ministero del Turismo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle vicende storiche, dei segreti architettonici e dei dettagli del sito.

Ritrovo davanti alla porta del castello, costo 5 euro a persona e gratuito per minori fino a 10 anni. La visita si terrà al raggiungimento di un numero minimo di 20 persone. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. È obbligatorio indossare calzature sportive adeguati a camminare su percorsi sterrati. Si consiglia di portare una piccola torcia o pila elettrica per la camminata notturna.

Info e prenotazioni obbligatorie al numero WhatsApp 338 8007012 (Paola).

Intanto, sempre il suggestivo scenario del castello di Pitino ha fatto da cornice alla “Serata dell’amicizia”. L’iniziativa, promossa dall’Unità pastorale formata dalle parrocchie di Taccoli, Pitino e Rocchetta e guidata con passione dal parroco don Donato De Blasi, ha registrato un’ampia ed entusiasta partecipazione di fedeli e cittadini.

L’evento, organizzato con la collaborazione del Comune e con il prezioso supporto dell’associazione “Amici di Pitino”, è nato con il chiaro obiettivo di rafforzare i legami comunitari, promuovere la reciproca conoscenza e consolidare lo spirito di fratellanza tra le famiglie e i residenti delle tre parrocchie.

L’incontro si è aperto con un momento di preghiera e di riflessione religiosa tenuto dallo stesso don Donato che ha sottolineato il valore dell’unione e dell’accoglienza reciproca come fondamenta della vita parrocchiale e sociale. A seguire, la manifestazione si è trasferita all’esterno per un gioioso momento di convivialità aperto a tutti i presenti, con una ricca merenda condivisa che ha trasformato il piazzale del castello in un luogo di festa, dialogo e serenità.

All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei che ha accolto con favore l’invito della comunità pastorale portando il saluto e la vicinanza dell’Amministrazione comunale.