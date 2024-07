Una trentina di ragazzi e ragazze hanno faticato per… “Il bene comune”

Anche quest’anno San Severino ha aderito al progetto estivo “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dal Centro servizi per il volontariato delle Marche in collaborazione con la Regione, ha coinvolto giovani dai 14 ai 21 anni che, affiancati da tutor e volontari adulti, sono stati impegnati in azioni collettive di cura dei beni comuni a favore del territorio settempedano.

Il progetto ha avuto una grande partecipazione da parte dei giovani settempedani: circa una trentina i ragazzi che ne sono stati protagonisti prodigandosi nella cura di diversi spazi verdi con la sistemazione di panchine e giochi.

Si tratta di piccole, ma grandi attività svolte da ragazzi e ragazzi, destinate a fare bene non solo ai concittadini, i quali possono così godere di uno spazio condiviso bello e ordinato, ma anche ai protagonisti stessi del progetto che hanno potuto cogliere l’occasione di sperimentarsi nelle attività manuali – sempre più marginali nell’educazione e nella quotidianità odierne – ma anche di scoprirsi come cittadini attivi, di comprendere il valore dei beni pubblici, nonché di beneficiare di momenti di socialità e condivisione.

Al termine del progetto ogni partecipante, oltre al ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale settempedana e dell’assessore ai Servizi sociali, Michela Pezzanesi, ha ricevuto un “buono fatica” del valore di 50 euro – 100 euro per i tutor – da spendere negli esercizi commerciali del proprio territorio comunale che hanno aderito al progetto e riguarda spese alimentari, abbigliamento, libri e sport.