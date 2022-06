La Sios Novavetro, dopo aver perso 3-0 la gara di ritorno della finale playoff di serie C, ha visto svanire il sogno del salto di categoria – il prossimo anno sarà la Virtus Fano a giocare in serie B – ma la stagione non è ancora finita!

I ragazzi di coach Pasquali, infatti, possono togliersi ancora una grande soddisfazione: vincere la Coppa Marche, un trofeo che non è presente nella bacheca della società di San Severino.

L’avversario da battere – sabato 11 giugno alle ore 21.15 al palasport di Collemarino – è la “Terra dei Castelli” Agugliano.

Sarà l’ultima fatica di questa straordinaria stagione!